Ubisoft avait promis un showcase consacré à Skull & Bones et il arrive très prochainement. Avant son Ubisoft Forward qui devrait révéler Assassin’s Creed Infinity, l’éditeur français présentera plus amplement son jeu-service de batailles navales.

Skull & Bones re-révélé cette semaine

Le rendez-vous est donné ce jeudi 7 juillet à 20h, heure française. Le tout premier Ubisoft Forward consacré à Skull & Bones dévoilera du gameplay et de nombreux détails autour du jeu de pirates multijoueur en monde ouvert. Une date de sortie, ou au moins une fenêtre, devrait être révélée pour l’occasion. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Tom Henderson qui avait fait fuiter l’événement. Espérons que l’éditeur nous montrera autre chose que la longue séquence de gameplay qui avait fuité plus tôt dans l’année et qui était déjà généreuse en détails.

On sait déjà que Skull & Bones tournera autour d’un système de réputation. Plus concrètement, les actions des joueurs auront un impact sur le système de notoriété qui permettra de débloquer de nouveaux navires, des provisions et d’autres opportunités. Les pirates en herbe pourront compléter des contrats à 4, avec des récompenses ou des pénalités à la clé. Rendez-vous le 7 juillet pour découvrir tout ça officiellement.