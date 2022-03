Après des années d'un développement chaotique, Skull & Bones semble enfin sur la bonne voie. En effet, Ubisoft vient de lancer une campagne afin de recruter des joueurs pour tester le jeu. Comme on peut le voir sur le site web officiel, l'éditeur français a mis en place un programme Insider qui va permettre aux joueurs sélectionnés de pouvoir mettre les mains sur une version pré-alpha du jeu, tandis que les développeurs récupèreront un précieux feedback.

À votre bon coeur

Comme l'explique le descriptif, "Les candidats idéaux sont des fans de Skull and Bones passionnés par le développement de jeux et ayant beaucoup de temps à accorder au test et au signalement de problèmes, bogues ou, plus simplement de commentaires d'ordre général. Cela exige beaucoup de patience et d'engagement et, par-dessus tout, le respect strict d'un accord de confidentialité et du code de conduite d'Ubisoft."

Rappelons que Skull & Bones a été annoncé lors de l'E3 2017 (en même temps que Steep, The Crew 2 ou encore Starlink à titre d'exemple), et qu'il ne dispose toujours pas de date de sortie. Initialement, il s'agissait de capitaliser sur le succès des batailles navales d'Assassin's Creed IV : Black Flag. Le jeu promettait alors d'explorer l'Océan Indien en coop ou en solo via une campagne scénarisée.

Skull & Bones : enfin la tête hors de l'eau ?

Après des années d'errances et un reboot complet en 2020, le jeu a été remis sur des rails, Ubisoft ayant même promis une sortie lors de la prochaine année fiscale (qui se terminera le 31 mars 2023) à l'occasion du dernier bilan financier. Selon Frédérick Duguet (CFO d'Ubisoft) qui s'est exprimé à cette occasion, le jeu serait désormais une expérience purement multijoueurs qui se passe dans un immense open-world, ce qui est plutôt raccord avec l'orientation stratégique de l'éditeur.

On doit donc s'attendre à un nouveau game as a service, sachant que selon les informations que Tom Henderson partageait en septembre 2021, le titre serait désormais axé survie, le joueur débutant la partie avec un simple radeau.