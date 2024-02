Comment ? Skull & Bones sort cette année ? Eh oui, après de nombreux reports, le titre de piraterie va finalement pouvoir se laisser approcher. Il n'y a plus de doute, plus de date de sortie qui pourrait être repoussée, bref, soyez rassuré. On entame donc la dernière ligne droite, et Ubisoft nous le prouve d'une façon bien particulière. Il vous propose d'essayer le jeu gratuitement à partir d'aujourd'hui. Par contre, on vous invite à ne pas perdre de temps.

Skull & Bones est jouable gratuitement, mais pas pour longtemps

Il y a peu, la bêta ouverte de Skull & Bones a été annoncée en grande pompe. C'est le moment pour les joueurs de pouvoir découvrir cette aventure, et ce, sans frais supplémentaires. Pour rappel, le titre vous plonge dans l'univers des pirates, avec des combats navals nerveux contre des figures connues comme Philippe La Peste et les jumeaux Hubac. Le problème, c'est qu'à force de subir des reports, le jeu a commencé à en effrayer plus d'un. Maintenant, il est l'heure de se faire un premier avis sur l'expérience tant attendue proposée par le studio.

Mais alors, c'est jusqu'à quand la bêta ouverte ? Eh oui, elle ne restera pas là éternellement, d'autant plus que Skull & Bones arrive le 16 février prochain. Quoi qu'il en soit, dès à présent, il est possible de tester le jeu sans débourser le moindre centime. Ce ne sera plus le cas à partir du 12 février à 00h01. Vous avez donc le temps de profiter du contenu de cet essai gratuit, ce qui devrait vous servir à répondre à la fameuse question : est-ce que je l'achète le jour J ? Pour y accéder, vous allez devoir passer par le site officiel.

Quelques petites précisions sont à apporter. D'abord, il faut savoir qu'il y a le support du jeu multiplateforme et de la crossave sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store. Si vous participez à la bêta, vous pourrez atteindre la classe d'infamie 6, et récupérer des récompenses exclusives (cosmétiques pour navires, un Panda lémur en animal de compagnie, etc.). Vous l'aurez compris, ça vaut le coup de prendre part à l'action, surtout vis-à-vis du fait que les progrès réalisés durant la bêta seront conservés lorsque vous jouerez de votre côté à Skull & Bones.

Une aventure riche en contenu

Puisque vous allez contrôler votre propre navire, Skull & Bones promet une personnalisation digne de ce nom. Vous allez même pouvoir obtenir de l'équipement saisonnier pour vous renforcer avant d'aller prendre part à des escarmouches. D'ailleurs, une fois l'aventure terminée, il y a encore du contenu qui vous attendra. Ubisoft a prévu des défis plus ardus, mais surtout l'opportunité de créer ou rompre des alliances. C'est une bonne idée, du moins sur le papier, puisque ça permet de diversifier l'aventure, alors qu'on est déjà arrivé au baisser de rideau. On espère que ce sera bien exécuté, mais on aura bientôt la réponse à cette question.