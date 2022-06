Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de vous reparler de Skull and Bones. Le jeu se déroule pendant l'Age d'Or de la piraterie, à savoir entre 1650 et 1730. L'objectif est de se faire une notoriété et de devenir un pirate "légendaire". Skull and Bones pourra être joué entièrement en solo ou en coopération. Plus les joueurs gagneront en puissance, plus ils auront accès à du contenu plus ardu. L'objectif est aussi de customiser son bateau et son équipage...

Skull and Bones est repéré à l'horizon

Bref, un jeu de pirates qui a de quoi faire rêver mais qui donne peu de nouvelles. Du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque Skull and Bones vient de faire son apparition sur un nouveau listing. C'est un utilisateur Reddit du nom de LongJonSiIver qui a repéré l'information. En effet, le titre d’Ubisoft vient d’être évalué par une agence brésilienne (l’équivalent du PEGI européen). Ceci pourrait laisser à penser que la sortie de Skull and Bones pourrait peut être se faire dans l'année 2022.

Le calme avant la tempête ?

Pour l'instant c'est un peu le calme plat à son sujet du coté de chez Ubisoft et il faudra très certainement attendre une conférence éditeur pendant l'été pour avoir le droit à se mettre quelque chose sous la dent. Le problème qui se pose aussi c'est qu'il va falloir que Skull and Bones puisse frapper fort pour faire de nouveau parler de lui. Car depuis son annonce en 2017, le grand public a un peu oublié jusqu'à son existance.