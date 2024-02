Skull and Bones, le nouveau gros jeu d'Ubisoft, connaît visiblement un démarrage compliqué et ça ne risque pas de s'arranger. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?

Depuis le 16 février 2024, les joueurs ont enfin l'opportunité de jouer à Skull and Bones. Certains n'y croyaient plus, et pourtant, il est bien parmi nous. Le jeu de piraterie d'Ubisoft aura fait l'objet de nombreux reports, au point d'en inquiéter plus d'un à l'approche de sa sortie. Des craintes qui n'ont pas été soulagées par la prise de parole d'Yves Guillemot, le PDG du studio, qui en parle comme d'un AAAA. Mais alors, est-ce que c'est un carton plein ? Est-ce qu'il y a du monde au rendez-vous ? Eh bien, de ce qu'on a cru comprendre, pas autant que prévu.

Skull and Bones fait un démarrage tout doux

Avant toute chose, on n'a pas affaire à une information officielle. Elle nous vient d'Insider Gaming, qui aurait été en contact avec des sources bien informées. Ces dernières expliquent qu'à l'heure actuelle, Skull and Bones possède un total de joueurs qui ne dépasse pas le million. Pour être plus précis, il en aurait environ 850 000 (à l'heure d'écrire ces lignes). En sachant que ce chiffre comprend également celles et ceux qui ont opté pour l'essai gratuit temporaire d'une durée de 8 heures. Bref, le bilan serait donc plutôt mitigé.

En soi, 850 000 joueurs, ça reste une sacrée entreprise. Néanmoins, ce serait oublier tout l'engouement qu'il y a eu autour de Skull and Bones. La communication s'était vraiment accélérée autour du titre, et on avait même eu accès à une bêta ouverte. Au final, pour un jeu vendu comme un AAAA, ce n'est pas forcément ce qui était attendu. Encore une fois, ça doit être pris avec des pincettes, puisque Ubisoft n'est pas encore intervenu pour en parler. D'ailleurs, ça n'arrivera sûrement pas avant le prochain bilan financier, qui prendra place aux alentours de mai 2024.

Si les sources disent vrai, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça ? Visiblement, l'un des facteurs principaux, c'est le prix de Skull and Bones (59,99 € sur le site officiel). Pour beaucoup, c'est jugé comme étant trop cher. Un employé ayant planché sur le projet aurait même dit la chose suivante : « Je pense que nous savons tous que c’est un jeu à 30-40 $ au mieux, mais ce n’est pas à nous de déterminer ces choses ». On verra bien la façon dont la situation va évoluer, mais au vu des premiers retours, l'avenir s'annonce sombre.

Des retours mitigés

En effet, pour le moment, Skull and Bones n'est pas au goût de tout le monde. Les critiques ne sont pas très positives, comme en témoigne la moyenne sur Metacritic : 61/100 pour le Metascore, 3,5/10 pour le score des utilisateurs. C'est peu, et ça explique peut-être aussi le nombre total de joueurs qui peine à atteindre le million. Pourtant, le pitch est plutôt alléchant, avec la promesse d'un gameplay riche et d'une dimension stratégique digne de ce nom. Pour certaines personnes, c'est au niveau de l'exécution que le bât blesse.

Quoi qu'il en soit, ça ne coûte rien d'y jeter un œil pour se faire son propre avis. L'essai gratuit de 8 heures est encore disponible, et vous n'avez aucune restriction. De plus, tout progrès réalisé sera transféré vers le jeu complet si vous décidez de sauter le pas pour l'acheter. Une offre assez bonne, qui permet de laisser le temps aux joueurs de se forger une opinion avant de sortir la carte bleue.