Skull and Bones est enfin disponible après de longues années d'attente. Et les plus curieux peuvent même y jouer gratuitement pour s'en faire une idée. Une très bonne nouvelle.

Après de multiples reports, Skull and Bones, le jeu de piraterie d'Ubisoft, a enfin pris le large vendredi dernier, le 16 février 20247. Cependant, il semblerait que les joueurs ayant acheté le jeu ne soient pas totalement convaincus par ce que Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a qualifié de jeu AAAA. Pour les en convaincre, l'éditeur francophone a trouvé la solution idéale. De quoi attirer du monde et peut-être convaincre certains.

Skull and Bones veut vous convaincre

Dans l'espoir d'attirer davantage de joueurs, Ubisoft a récemment mis en place un programme d'essai gratuit sur toutes les plateformes disponibles, offrant 8 heures d'accès complet et sans restriction au jeu. Tout progrès réalisé pendant l'essai gratuit sera transféré vers le jeu complet si les joueurs décident que cela vaut l'investissement de 59,99 euros. Reste à voir si cette initiative permettra d'améliorer les critiques du jeu ou si elle les aggravera.

Si vous avez manqué la bêta ouverte, c'est donc désormais l'occasion parfaite d'essayer le jeu avant de décider de dépenser votre argent ou non dedans. L'essai gratuit est disponible sur PC via Ubisoft Connect et l'Epic Games Store, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S.

Une belle promesse

Skull and Bones est une tentative ambitieuse d'Ubisoft de capturer l'essence de la piraterie dans un format de jeu en ligne avec un monde persistant. Cependant, les premières réactions indiquent que le jeu pourrait ne pas répondre à toutes les attentes, malgré une production qui semble être de qualité et une promesse de gameplay assez riche. L'essai gratuit de 8 heures est donc une stratégie intelligente pour surmonter les critiques en permettant aux joueurs de se forger leur propre opinion sur le jeu. Cette démarche pourrait non seulement augmenter la base de joueurs mais aussi fournir des retours précieux pour des mises à jour futures. Seul l'avenir dira si Skull and Bones parviendra à redresser la barre.

Pour rappel, le jeu plonge les joueurs dans la peau d'un pirate aspirant à devenir le maître incontesté des mers. Au cœur de l'expérience se trouve la construction et la personnalisation de navires, la navigation à travers des mers, et l'engagement dans des batailles navales contre d'autres joueurs et ennemis contrôlés par l'IA. Ensuite, les joueurs doivent collecter des ressources, améliorer leurs navires et recruter un équipage pour affronter les dangers des océans. Le jeu propose également un aspect de stratégie, où les joueurs peuvent former des alliances ou rivaliser avec d'autres pour le contrôle de routes commerciales et de territoires clés. Bref, la promesse de départ est assez énorme.