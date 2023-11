Vaste question, où en est Skull and Bones ? Le jeu a connu de multiples reports, mais il semble que la plus grosse attente soit désormais derrière nous. Explications.

Après six reports, on peut légitimement se demander si Skull and Bones ne va tout simplement pas être annulé. Généralement, ce genre d'attente pour un jeu annoncé depuis très longtemps n'est jamais très bon signe. Pourtant, il semble que la lumière soit bientôt au bout du tunnel pour le titre de pirates d'Ubisoft.0

Skull and Bones, une sortie pour bientôt ?

Ainsi, Insider Gaming a appris que Skull and Bones, le jeu très attendu d'Ubisoft, a enfin une date de sortie fixée au 16 février 2024. Cette information fait suite à une annonce officielle d'Ubisoft en octobre, indiquant que la sortie du jeu était prévue pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2023-24. La semaine dernière, Darryl Long, Directeur Général à Toronto, a confirmé que le jeu serait lancé avant la fin de l'exercice fiscal.

Les précommandes du jeu sont actuellement disponibles sur le Ubisoft Store, au prix de 49,99 euros. Cependant, Insider Gaming a appris qu'Ubisoft prévoit également de sortir une version Premium du jeu. Bien que le contenu exact de cette édition premium reste à préciser, il semble que les joueurs pourront y accéder dès le 13 février 2024, bénéficiant ainsi de trois jours d'accès anticipé. Parfait pour fêter la Saint Valentin. Ou pas.

Enfin !

Il semble que cette nouvelle Édition Premium coûtera aux joueurs environ 15 à 20 euros de plus. Les détails concernant l'annonce de la nouvelle date de sortie du jeu restent flous. Mais des sources suggèrent qu'en raison de la nature des informations obtenues, elle pourrait être annoncée dans les prochaines semaines. Peut-être même lors des Game Awards.

Le jeu, actuellement sous le nom de code Projet XA, a fait l'objet de nombreux tests de jeu récemment. Avec le dernier test effectué la semaine passée. Skull and Bones était initialement prévu pour une sortie en 2018 avant d'être reporté pas moins de six fois. À un moment donné, le jeu a même été développé avec une nouvelle vision par le studio d'Ubisoft Singapore. Skull and Bones sera disponible pour PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Pour mémoire, inspiré par les succès d'éléments de gameplay naval dans des titres précédents d'Ubisoft comme Assassin's Creed IV: Black Flag, Skull and Bones permet aux joueurs de prendre le contrôle de navires pirates, de participer à des combats tactiques en haute mer, et d'explorer un monde ouvert. Le jeu met l'accent sur le multijoueur, proposant à la fois des affrontements et des coopérations entre les joueurs.