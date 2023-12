Il était inévitable que cela se produise : Skull and Bones, le jeu d'Ubisoft longtemps attendu et presque devenu une Arlésienne, s'est finalement vu attribuer une date de sortie. Est-ce un miracle ?

La cérémonie des Game Awards a été une excellente occasion de découvrir des nouveautés, y compris des annonces très attendues comme la date de sortie de Skull and Bones. Après plusieurs reports qui ont suscité des craintes chez les fans, l'annonce tant attendue est finalement arrivée : tout vient à point à qui sait attendre ! Et Ubisoft a levé le voile.

Ainsi donc, Skull and Bones sortira le... 16 février 2024. Juste après la Saint Valentin. De quoi fêter tout ça en couple (ou pas). Dans Skull and Bones, les joueurs prennent le rôle d'un capitaine pirate et naviguent dans un monde ouvert. Ils peuvent explorer les océans, piller des navires, et engager d'autres joueurs en combat naval. Le jeu met un fort accent sur la tactique maritime, demandant aux joueurs de gérer divers aspects de leur navire, comme la navigation, le positionnement en combat, et l'utilisation des armes de bord.

Le jeu se déroule dans un univers partagé, ce qui signifie que les joueurs peuvent rencontrer d'autres joueurs en ligne dans le cadre de leurs aventures. Ils ont la possibilité de former des alliances ou de combattre les uns contre les autres pour le contrôle des routes commerciales et des territoires. Les joueurs peuvent aussi accomplir des missions solo ou coopératives, qui se concentrent sur la navigation, l'exploration et la bataille.

Une attente interminable

Un élément clé de Skull and Bones est la personnalisation des navires. Les joueurs peuvent améliorer et personnaliser leurs navires en changeant leur armement, leur apparence et leurs performances. Cela permet une grande variété de styles de jeu et de stratégies. Comme vous avez pu le constater, le développement de Skull and Bones a connu plusieurs retards, ce qui a augmenté l'anticipation et les attentes autour du jeu. En plus, Ubisoft a promis un monde riche et immersif. Forcément, le titre est attendu au tournant.

Inspiré par les succès de la franchise Assassin's Creed, notamment les séquences de bataille navale dans Assassin's Creed IV: Black Flag le jeu a fait une grande quantité de promesses depuis son annonce. Il reste désormais à voir si cette longue attente en valait la peine.

Malgré les années écoulées, attendez-vous toujours avec impatience ce jeu de pirates ? Avez-vous confiance en Ubisoft pour assurer un lancement réussi du jeu ?