En février 2022, nous apprenions via les résultats financiers d'EA que "Skate 4" allait voir le jour pour cette même année. Aujourd'hui nous pouvons en apprendre un peu plus via Tom Henderson.

L'insider Tom Henderson n'est clairement pas une source officielle mais il est assez connu pour rarement se tromper et toujours avoir de bonnes informations dans sa besace. Cette fois l'homme en parle sur Exputer. Ainsi, on peut apprendre que via l’application Origin API, le jeu SKATE est actuellement en phase de playtest. Il est intéressant de noter que la mention SKATE 4 n'apparait nulle part. L'éditeur n'a jamais d'ailleurs utilisé le numéro 4 pour parler de son jeu.

Un reboot de SKATE ?

Cette absence de chiffre dans le titre pourrait laisser présager non pas d'une suite directe mais plutôt d'un reboot. Notons aussi quelques rumeurs selon lesquelles le titre serait gratuit. D'après Henderson, il s'agirait là de pures spéculations (selon ses propres mots) et qu'il n'en était rien.

Depuis, l'homme a d'ailleurs ajouté une mise à jour de ses déclarations en précisant que plusieurs personnes étaient entrées en contact avec lui pour affirmer qu'effectivement, des phases de test étaient en train d'avoir lieu depuis des mois. C'est toujours intéressant quand un Insider fait mention dans ses propos de rumeurs pour les désavouer.

Cela prouve une fois de plus que le monde du jeu vidéo n'est pas long fleuve tranquille et qu'il y a en arrière plan une véritable bataille de l'information et de la... désinformation ? Wait and See.