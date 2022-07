Statut free to play avec des microtransactions, nom définitif et fenêtre de sortie, Skate 4 se dévoile bien plus. EA demande également de ne pas télécharger les versions piratées qui circulent sur la Toile.

Le journal de développeurs « Board room » permet d'en apprendre plus sur Skate 4. Free to play, crossplay ou encore sa sortie, on fait le point sur les nouvelles toutes chaudes à son sujet.

Un jeu qui est là pour longtemps

Oubliez Skate 4 et dîtes bonjour à skate. tout court. Et même si ça peut y faire penser, ce n'est pas un reboot, un remake ou une suite. La numérotation est totalement abandonnée car le jeu est fait pour s'inscrire dans la durée, avec des ajouts et améliorations au fil du temps. « Nous allons écouter ce que vous avez à dire au fil du temps, et nous ajouterons les fonctionnalités que vous voulez. Ce n'est pas Skate 4. Juste Skate. Point final. C'est pour cela qu'il y a un point à la fin » déclare Cuz Parry, directeur créatif.

Une vision à long terme dont nous parle aussi Isabelle Mocquard, head of product management du studio Full Circle.

Nous avons pour ambition de soutenir skate. pour les années à venir. Dès le début, l'équipe de développement savait qu'elle souhaitait créer quelque chose de différent. Notre vision n'était pas d'avoir un jeu auquel vous jouez et que vous finissez. Mais quelque chose sur lequel vous pouvez revenir régulièrement pour y découvrir de nouvelles choses. Notre rêve est que skate. ne s'arrête jamais. Et pour cela, nous allons soutenir skate. activement avec de nouveaux éléments de gameplay et ajustements, de nouveaux contenus et d'événements, ainsi que de nombreuses choses saisonnières.

Skate 4 sera gratuit avec des microtransactions

La rumeur d'un jeu free to play était exacte. Skate 4 sera gratuit à son lancement. Et pour qu'EA et Full Circle gagnent de l'argent, il y aura des microtransactions. Toutefois, les équipes insistent bien sur le fait que ce sera un modèle sain dans la mesure où il n'y aura pas de lootboxes, pas de contenus dissimulés derrière un paywall (ex : des cartes en plus) et aucun avantage en termes de gameplay. En résumé, ce ne sera pas un pay to win. Full Circle cite comme exemple à suivre Apex Legends, où les achats in-game sont cosmétiques. Les développeurs tiennent véritablement à ce que la communauté ne soit pas divisée en appliquant un modèle plus prédateur.

D'ailleurs, les joueurs resteront coûte que coûte ensemble car Skate est crossplay et crossprogression entre les consoles d'ancienne et de nouvelle génération et le PC. Vous pourrez donc jouer sur votre PS5 avec un ami qui a une Xbox Series X ou même commencer une partie sur PlayStation 5 et la reprendre sur PC etc.

Quant à une date de sortie, Full Circle ne précipitera absolument rien. « Ne foirons pas tout, ok ?! Nous allons prendre notre temps et ne pas avoir d'attentes irréalistes vis-à-vis de la date de lancement. Ce sera quand le jeu sera prêt » prévient Deran Chung, directeur créatif. Exit de ce fait une sortie en 2022.

Ah et si vous voyez passer la version pré-pré-alpha, c'est « normal ». Il s'agit d'une version piratée et par conséquent illégale qui pourrait se conclure par des bans en masse. Elle date de septembre 2021 et n'était « pas réservée à un usage en dehors du studio ».