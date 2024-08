Il semblerait que nous entrions dans une ère où les géants d'un genre voient la concurrence s'élever face à eux. Tandis que EA Sports FC pourrait se faire voler le ballon rond par le nouveau FIFA et UFL, la simulation de vie fait enfin des petits qui pourraient faire trembler l'hégémonie des Sims. Ainsi, le nouveau représentant du genre s'appelle InZOI, il est coréen et dévoile encore du contenu qui donne très envie. Préparez également votre machine, parce qu'il faudra pouvoir le faire tourner.

InZOI va faire de l'ombre aux Sims 4

Depuis 2000, Les Sims est LA licence qui représente à elle seule le genre de la simulation de vie. Certains y comparent bien des jeux comme Animal Crossing, mais la licence de Nintendo est loin de vouloir proposer une expérience visant à simuler vraiment la vie d'une personnage ou d'une famille de A à Z. Mais, 24 ans après son lancement, la série de jeux imaginée par Maxis et Electronic Arts voit un vrai rival émerger.

Après un accueil mitigé pour Les Sims 4, les fans attendent donc de voir ce que donnerait le 5e opus — s'il voit bien le jour. Toutefois, un autre jeu pourrait bien leur faire de l'œil... En effet, InZOI continue de faire rêver. Développé par le studio coréen Krafton, ce nouveau venu dans le genre promet une liberté qui a de quoi faire trembler la licence de Maxis.

De fait, InZOI permettra évidemment bien de gérer la vie de ses personnages. Mais, il donnera aussi la possibilité de personnaliser les villes mises à disposition. Le créateur du jeu lui-même a confié être un grand amateur de SimCity. En outre, le jeu se distingue de son concurrent en jouant la carte d'un réalisme plus poussé, là où Les Sims a pris une direction très cartoon avec le dernier volet, chose qui n'a pas forcément séduit complètement sa communauté.













© Krafton InZoi dévoile sa ville et la création des personnages. © Krafton

Préparez votre PC dès maintenant pour InZOI

Notons enfin qu'il faudra toute de même de quoi faire tourner InZOI pour en profiter au mieux. Ainsi, tout comme Les Sims, le jeu sera gourmand en ressources. Qui plus est, une connexion internet sera nécessaire pour y jouer, a minima pour télécharger le jeu ainsi que les nombreuses mises-à-jour qu'on peut s'attendre à voir s'il fonctionne. Voici les configurations recommandées pour votre PC par Krafton :

MINIMALE* RECOMMANDÉE* Système d'exploitation Windows 10/11 Windows 10/11 Processeur Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600 Intel i7 12700, AMD Ryzen 5800 Mémoire vive 12 GB de mémoire 16 GB de mémoire Carte graphique NVIDIA RTX 2060 (8G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT DirectX Version 12 Version 12 Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit Espace disque 60 GB d'espace disque disponible 75 GB d'espace disque disponible *Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Le genre de la simulation de vie pourrait donc connaître un vrai bouleversement. Certes, le très attendu Life by You a finalement été annulé, mais, s'il n'a pas encore dévoilé sa date de sorti, InZOI est un concurrent tout aussi sérieux pour Les Sims. D'autant qu'en plus, il faudra également compter sur Paralives, un titre plus modeste mais qui trouvera certainement son public. Alors, c'est maintenant à Maxis et Electronic Arts de se montrer à la hauteur du défi qui les attendent.