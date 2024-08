Pour l'heure annoncé uniquement sur PC, le concurrent photoréaliste de Sims 4, porté par le studio coréen KRAFTON et l'Unreal Engine 5, serait bien capable de faire de l'ombre à Electronic Arts avec une annonce qui pourrait séduire des millions de joueurs.

Les Sims 4 et EA n'ont qu'à bien se tenir à leur position dominante

S'agissant des simulateurs de vie, la seule chose pouvant sérieusement concurrencer Les Sims 4 semblait jusqu'à présent être le cinquième opus, à l'avenir cela dit encore incertain. Mais c'était sans compter sur InZOI, développé par Krafton sur l'Unreal Engine 5. Si à l'heure actuelle seul son créateur de personnages est disponible, et a déjà fait sensation sur Steam, le titre ne dispose pas encore d'une date de sortie définie. Tout au plus savons-nous pour le moment qu'un early access serait prévu d'ici fin 2024.

Compte tenu de l'énorme engouement autour d'InZOI, de nombreux joueurs accueillant visiblement à bras ouverts un rival aussi sérieux et prometteur aux Sims 4, KRAFTON a cela dit confirmé sur le Discord officiel du jeu ses grandes ambitions pour son simulateur de vie photoréaliste. Outre le PC, avec un support des mods d'ores et déjà confirmé, le studio coréen envisage en effet à terme de le sortir également sur PS5 et Xbox Series, histoire de capter l'audience la plus large possible.

Reste toutefois à voir si le succès sera bien au rendez-vous à l'arrivée d'inZOI en early access dans un avenir plus ou moins proche. Mais alors que Les Sims 4 et Electronic Arts semblent un peu trop se reposer sur leurs lauriers, KRAFTON pourrait frapper un grand coup sur le marché relativement fermé des simulateurs de vie. Prudence est toutefois de mise. Porté par l'Unreal Engine 5, avec des graphismes extrêmement poussés et demandant un PC robuste pour en profiter pleinement, le titre pourrait connaître quelques soucis de performance sur consoles. Le studio coréen doit donc bien optimiser son jeu pour ne pas rater le coche contre Les Sims 4.

Source : Discord officiel d'inZOI