Cela fait maintenant presque un quart de siècle que Les Sims a un certain monopole sur les jeux de simulation de vie. Plus encore, Les Sims 4 fait preuve d’une longévité sans pareil avec 10 ans d’existence et une communauté toujours active ! Le soft présente des dizaines de DLC pour des dizaines d’heures de contenus ! Cependant, alors que Les Sims 5 aka le Projet Rene fait déjà bien parler de lui, il a aussi déjà un potentiel concurrent. Il s’appelle The Life by You et il est édité par une société bien connue : Paradox, l’équipe derrière Cities Skylines 2. Autrement dit, en matière de jeux de gestion, ils savent ce qu’ils font.

Le futur concurrent de Les Sims 4 attendre un peu

Le jeu devait sortir en mars 2024, il sera finalement décalé au 4 juin 2024. Paradox a déclaré que ce temps supplémentaire sert à améliorer les graphismes, mais aussi à rendre les personnages encore plus réels. Cela traduit d’une réelle volonté de bien faire des développeurs, mais surtout l’intention de créer un jeu complètement réaliste, là ou Les Sims a une direction artistique plus décalée, et même un peu cartoon.

De la même façon que pour d’autres jeux du genre, Life by You permettra de créer sa maison, son business, et même sa ville. Chaque aspect de la vie de vos personnages pourra être choisi : les choix de carrière, les relations, la vie de famille, etc. Mais le soft se démarque sur quelques points intéressants. En effet, il met l’accent sur l’immersion du joueur dans le monde qu’il a créé. D’abord, il sera possible de passer de la vue omnisciente à une vue à la première personne à travers les yeux d’un personnage. Une feature qui a mis plusieurs années avant d’arriver dans Les Sims 4. Cette caractéristique permet de visiter sa maison plus en détail, mais dans Life by You elle permet surtout de bien mieux profiter de la communication avec les autres personnages.

En effet, les conversations entre les différents personnages se feront dans un langage totalement intelligible. Cela est un réel plus pour l’immersion et il sera sûrement fascinant d’entendre les habitants de notre ville échanger sur tout et n’importe quoi. Il reste à voir si ces dialogues sont générés de façon procédurale ou s’ils sont écrits à l’avance. La dernière option pourrait être moins séduisante : entendre à répétition les mêmes phrases pourrait être lassant en plus de briser l’immersion.