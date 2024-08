Pendant deux décennies, la licence Les Sims a pu dormir sur ses deux oreilles. Rares sont les éditeurs qui ont tenté de marcher sur les platebandes du pilier de la simulation de vie et ceux qui ont essayé se sont souvent heurtés à un mur. Dernier exemple en date, Life By You de Paradox qui se présentait comme l’une des rares alternatives au jeu d’EA. Pourtant, Les Sims 4 va avoir de la concurrence prochainement. Paralives continue son développement sous le regard intrigué de la communauté, quand des anciens de Civilization de Sid Meier vont eux aussi s’attaquer au genre. Le rival le plus sérieux des Sims 4 est cependant coréen. Avec inZoi, Krafton entend bien se faire une place dans ce milieu autrefois fermé et il ne manque pas d’atouts à faire valoir.

Grosses annonces pour le concurrent des Sims 4

À chaque prise de parole, inZOI fait rêver les fans du genre. Le titre coréen optera en effet pour une approche assez différente des Sims, notamment dans sa DA. Ce nouveau rival opte en effet pour une direction plus réaliste, qui n’est pas sans déplaire à celles et ceux qui bourrent leurs répertoires de mods des Sims 4 pour lui donner un côté moins cartoonesque. Pendant la Gamescom, les joueuses et les joueurs vont justement pouvoir avoir un avant-goût de ce parti pris et sans avoir à faire le déplacement jusqu’à Cologne. Au-delà des annonces qui se profilent lors de l’Opening Night Live, inZOI se laissera approcher pour la première fois au travers d’une démo qui vous permettra d’essayer son créateur de personnages.

Entièrement gratuit et exclusif à Steam, ce premier contact avec le rival des Sims 4 sera cependant limité dans le temps. La démo sera en effet disponible du 21 août au 26 août 2024 à 6h du matin, heure française. Les joueuses et les joueurs auront donc cinq jours pour créer leurs Zois et laisser libre cours à leur imagination. Bonne nouvelle, vos personnages seront enregistrés et pourront être conservés lors du lancement officiel du jeu, toujours non daté. Il n’y aura aucune limite, vous pourrez en créer autant que vous voulez. Une annonce qui ne manque pas de faire jubiler la communauté des Sims, mais ce n’est pas la seule faite par le studio coréen.

Les mods confirmés au lancement

inZOI reprendra aussi l’un des aspects les plus appréciés des Sims 4 et un immanquable pour le genre : les mods. Les contenus créés par la communauté seront ainsi disponibles dès le lancement du jeu grâce à un partenariat avec CurseForge. La plateforme sera donc chargée de trouver des créateurs les plus prolifiques lors de l’early access afin de préparer le terrain pour la sortie définitive. « iNZOI s’engage à encourager la création de mods et l'expression artistique des joueurs », a déclaré Hyungjun Kim, directeur du rival des Sims 4 dans un communiqué de presse. Le jeu met clairement toutes les chances de son côté pour devenir l’un des nouveaux pionniers du genre. Il faudra cependant patienter avant de voir ce qu’il a réellement dans le ventre.

Source : Krafton