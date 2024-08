Même s'il n'est pas encore sorti, InZOI ne cesse de faire de séduisants appels du pied aux détracteurs d'un Sims 4 qui semble un peu trop se reposer sur ses lauriers. Son rival coréen sous Unreal Engine 5 se montre très prometteur à bien des égards, et notamment s'agissant d'une fonctionnalité qui n'existe pour l'instant pas sur le titre phare d'Electronic Arts.

Le rival des Sims 4 fait forte impression avec une fonctionnalité unique

En développement chez le studio derrière PUBG depuis un an, le rival photoréaliste des Sims 4 continue de défrayer la chronique, alors qu'il n'est pas encore sorti. Il avait déjà fait forte impression avec son créateur de personnages très poussé et en essai gratuit sur Steam. Depuis, inZOI a fait part d'une fonctionnalité qui manque cruellement aux Sims 4, et qui suscite énormément d'engouement auprès des amateurs de simulateurs de vie.

Impression est le mot juste, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une « imprimante 3D » permettant de transformer une photo bien réelle en objet entièrement rendu en modèle 3D dans InZOI. La chose semble fonctionner à merveille, comme le montre IGN dans la vidéo ci-dessous, avec un champ de possibilités qui intrigue grandement la communauté. Certains avouent même que la chose leur a « décroché la mâchoire ». D'autres sont excités à la perspective de pouvoir réellement et entièrement reproduire leur maison dans ce concurrent littéralement photoréaliste des Sims 4.

À titre de comparaison, le troisième opus disposait d'un outil « palette » plus rudimentaire, mais au fonctionnement relativement similaire. À l'heure actuelle, les Sims 4 est dépourvu d'une telle fonctionnalité. Voilà qui s'annonce en tout cas prometteur pour InZOI. Patience est toutefois de mise pour les fans de simulateurs de vie, le titre n'arrivant en early access sur PC que courant fin 2024. Une version PS5 et Xbox Series est également prévue, à une date encore indéterminée. Le studio coréen KRAFTON devra en revanche proposer une optimisation béton sur ces consoles s'il souhaite véritablement tenir tête à un Sims 4 pour l'instant toujours dominant dans sa catégorie.

Source : IGN sur YouTube