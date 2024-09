Orphelins de Silent Hills PT d'Hideo Kojima, un remake un peu particulier et immersif est disponible à une condition sur PS5 et PS4. Et visiblement, ça vaut le détour.

PT, le « Playable Teaser » du Silent Hills avorté d'Hideo Kojima, a soufflé sa dixième bougie le 12 août dernier. Eh oui, cela fait déjà 10 ans que le papa de MGS et de Death Stranding a délivré l'un des projets horrifiques les plus terrifiants de tous les temps... avec une simple démo. Certains regrettent que ce projet n'ait pas abouti, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le créateur japonais aura l'occasion de se rattraper avec OD. Un vrai jeu d'horreur conçu en collaboration avec une « équipe d'Avengers » dont le réalisateur Jordan Peele (Get Out, Us, Nope).

Silent Hills PT de retour sur PS5 et PS4

Si vous avez conservé PT sur votre console, alors il est normalement toujours accessible. Dans le cas contraire, il faut faire une croix dessus, même si vous l'avez téléchargé à la sortie, puisque Konami a tout bonnement supprimé la démo du PlayStation Store. Les joies du dématérialisé et des éditeurs qui ont le droit de vie ou de mort sur les jeux... Pour son dixième anniversaire, PT, le Silent Hill de Kojima revient avec un « remake surprenant » créé sous Dreams. Oui, le titre de Media Molecule qui permet de concevoir ses propres jeux. Cette création, qui a démarré en 2022, a récemment été mise à jour par son auteur DrJones20.

En plus de reproduire fidèlement les séquences du PT original, dont la séquence hallucinée avec le sac parlant, cette version est plus immersive que jamais. Elle est en effet compatible avec le PS VR... mais uniquement sur PS4 malheureusement. Sony n'ayant pas jugé bon de faire en sorte que Dreams prenne en charge le PSVR2. Ce remake non officiel de PT a déjà été joué 1869 par 1339 joueurs depuis la mise à jour du 5 septembre 2024, et semble donc rencontrer un certain succès malgré les limites de l'exercice.

Source : DrJones20.