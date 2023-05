Plus de 8 ans après, Hideo Kojima évoque PT, la démo culte de Silent Hills, jeu d'horreur annulé sur lequel il travaillait. Il n'en fallait pas plus pour émouvoir les joueurs.

Vous vous souvenez de Silent Hills P.T ? À la vue de cette simple question, les fans d'Hideo Kojima, de Silent Hill et même de Metal Gear Solid ont sûrement sorti les mouchoirs. D'ailleurs, Silent Hills P.T est en quelque sorte un abus de langage, car P.T est simplement la démo du jeu sur lequel travaillait le Japonais, nommé Silent Hills. Cet épisode présenté en 2014 comme étant une nouvelle exclusivité PS4, s'annonçait grandiose. Hideo Kojima, accompagné du réalisateur Guillermo Del Toro, avait à cœur de livrer une expérience horrifique révolutionnaire. Avant leur collaboration sur Death Stranding, un certain Norman Reedus devait tenir le rôle principal de Silent Hills. Finalement, le projet sera annulé par Konami. Une triste nouvelle qui fait passer la démo du jeu, P.T, à la postérité. Plus de 8 ans après, Hideo Kojima évoque ce fragment de Silent Hills dans un tweet. Pas grand-chose, mais ça a suffi à enflammer les fans.

P.T., la démo de Silent Hills que les fans n'oublieront jamais

Avec sa vue à la première personne et son long couloir en L extrêmement oppressant à parcourir de multiples fois, P.T a marqué les joueurs. Hideo Kojima, bien conscient de la portée et de l'impact de ses tweets, s'est amusé à évoquer la démo culte avec un jeu de mots. Le créateur de Kojima Productions a partagé une capture d'écran du compte Twitter du film Poor Things, qui sort en septembre prochain. À côté de celle-ci, il fait apparaître une image qui reprend les initiales du long-métrage : "PT". Avec ce simple tweet, sans même écrire un seul mot, le Japonais a réussi à créer l'émoi chez les fans. En commentaires (plus de 1 400 à l'heure où nous écrivons ces lignes), les joueurs évoquent leurs souvenirs de la démo de Silent Hills avec tristesse. Certains réclament encore le jeu à Hideo Kojima, ce qui paraît évidemment impossible.

Hideo Kojima à d'autres jeux sous le coude

Ce tweet démontre à la fois l'aura d'Hideo Kojima et la nostalgie du public concernant P.T. D'ailleurs, de nombreux joueurs possèdent encore la démo de Silent Hills sur leur console. Pour eux, impossible de se séparer d'un vestige aussi légendaire. Certains vont même jusqu'à revendre leur PS4 à des prix exorbitants simplement parce que la démo est encore installée dessus. Heureusement, grâce à Death Stranding, une partie des fans de Kojima, de Norman Reedus et de Guillermo Del Toro, a pu faire son deuil. De plus, Kojima compte toujours marquer le marché du survival-horror de son empreinte. En plus de Death Stranding 2, il planche sur une exclusivité Xbox nommée Overdose, dont le gameplay a fuité il y a quelques mois.

Silent Hill continuera sans lui

La franchise Silent Hill quant à elle n'attend pas. Konami a dévoilé ses plans il y a plusieurs mois de ça, et les amoureux d'horreur auront de quoi faire. Non seulement un film Silent Hill 2 est en préparation, réalisé par Christophe Gans comme le tout premier film, mais en plus, les jeux sont légion. On a tout d'abord Silent Hill 2 Remake, développé par Bloober Team, qui devrait pointer le bout de son nez cette année en exclusivité PS5. Ensuite vient un projet édité par Annapurna, Silent Hill Townfall qui sera développé par No Code (Observation). Un projet très ambitieux de série interactive est aussi en chantier ainsi qu'un nouvel opus incroyablement intriguant, Silent Hill f qui s'annonce drastiquement différent de tout ce que l'on a connu jusqu'ici. La licence est donc plus que jamais relancée et Konami voit déjà l'avenir en grand. A voir maintenant si les fans répondront présent. Mais depuis le temps qu'ils réclament le retour de la série, le succès devrait être au rendez-vous !