On poursuit les annonces Silent Hill avec dans le cas présent un jeu totalement inédit. Voici Silent Hill Townfall.

Quelle soirée pour les fans de survival horror ! En plus du remake de Silent Hill 2, voici Silent Hill Townfall. Un tout nouveau jeu, plus de 10 ans après Downpour, développé par No Code. Le studio derrière Stories Untold ou encore Observation qui faisaient déjà dans l'horreur psychologique. Il sera édité par Annapurna Interactive (12 Minutes, Stray, Outer Wilds). La rumeur était donc vraie.

Hormis le trailer, difficile à décrypter, on n'a pas appris grand chose mais voici les quelques mots du directeur artistique du studio.

Bonjour,

Je m'appelle Jon McKellan. Je suis le directeur artistique de No Code, et on travaille sur Silent Hill. J'ai joué au Silent Hill initial en 1999. Et je suis resté un fan de ce jeu vidéo. Donc je suis ravi de participer à la création de ce jeu avec mes collègues de Annapurna. J'ai l'impression que mon rêve se réalise. Je suis honoré de contribuer à la création d'un nouveau titre de cette série. Nous avons ajouté de nouveaux éléments tout en respectant l'original. SH est une source d'inspiration pour No Code. Les deux jeux précédents étaient des jeux d'horreur psychologique et avec de nouveaux codes. Nous avons intégré ces histoires et ces expériences dans le design du jeu, l'audio, l'image et tous les aspects de notre UI. La bande-annonce ne montre qu'une partie et on ne peut pas encore vous en montrer plus. Désormais nous allons nous plonger dans la création pour encore un moment. Mais nous sommes impatients de revenir une nouvelle année avec une nouvelle vidéo.