Et si Silent Hill Townfall avait en vérité révélé bien plus d'informations qu'on ne le croit ?

Les messages cachés de Silent Hill Townfall

Hormis Silent Hill 2 Remake qui a eu son incroyable trailer très parlant, tous les autres jeux annoncés dont Silent Hill Townfall ont été pour le moins discrets. Les développeurs de ce titre ont néanmoins laissé entendre qu'il y avait des éléments à interpréter dans la vidéo.

La bande-annonce ne montre qu'une partie et on ne peut pas encore vous en montrer plus.

Les fans sont donc partis en quêtes d'indices et la pêche a été fructueuse. Sur le petit appareil vidéo portatif, on voit très brièvement une première phrase « This flesh is weak », soit « Cette chair est faible » avec trois points, un tiret et trois points. SOS en code Morse.

Le forumeur de Reddit MilkManEX a lui téléchargé le trailer, puis l'a converti en fichier MP3 pour procéder à une analyse spectrale. Cela permet d'examiner en profondeur les signaux et surprise, il y a un message textuel caché. « Whatever heart this town had has now stopped » ou « Le cœur de cette ville s'est arrêté » en français.

Certains pensent même entendre « Wow, est-ce réellement Alessa » à la 33ème seconde. Alessa pour Alessa Gillespie qui est un personnage récurrent apparu dès le premier opus et même dans l'adaptation de Christophe Gans. À 45 secondes, d'autres sont persuadés qu'il s'agit de Valtiel vu Silent Hill 3. Réalité ou fantasme d'internautes pour ces deux détails, on ne le saura pas pour le moment.

NoCode et Annapurna Interactive ont également posté une image d'une maison qui, en apparence, est la même. Sauf que d'après @yApth0, ce n'est pas le cas et il y aurait encore une phrase bien camouflée « I don't know how to leave » soit « Je ne sais pas comment partir / quitter cette maison ».

Le nom du jeu en rapport avec le scénario ?

Une autre théorie a aussi fait surface sur Reddit et elle est liée directement au nom du titre. En effet, Silent Hill Townfall pourrait être un jeu de mots avec « La chute de la ville ». Si l'on s'en remet à cette hypothèse, alors l'histoire pourrait s'intéresser de très près à la ville de Silent Hill et à ses origines surnaturelles.