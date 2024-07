Le studio du jeu PS5 gratuit Silent Hill The Short Message, HexaDrive, a tenu promesse et a fait une grosse annonce.. Prêt(e)s à flipper avec une expérience un peu différente ?

Silent Hill The Short Message, un jeu très court et gratuit sur PS5, a permis de relancer la licence horrifique de Konami. HexaDrive, qui a co-développé le titre avec l'éditeur japonais, en a visiblement fini avec la ville silencieuse pour le moment. Mais le studio indépendant est prêt à revenir aux affaires et le prouve avec un nouveau titre d'horreur. Une production originale qui veut jouer sur la peur et les énigmes, plus que sur les affrontements directs avec des créatures en tout genre.

Le studio de Silent Hill The Short Message annonce Niraya of

Le nouveau jeu d'HexaDrive, les développeurs de Silent The Short Message, a bien été présenté durant le BitSummit 2024. De quoi s'agit-il ? Niraya of est un titre d'horreur japonais « inspiré des croyances bouddhistes et de la période de Kamakura ». « Le protagoniste est jeté dans un royaume mystérieux inconnu du monde moderne, et doit tenter de s'en échapper. Les joueurs guideront le personnage à travers des zones inconnues, en résolvant des énigmes cachées pour progresser » explique HexaDrive suite à cette grosse annonce. Comme pour Silent Hill The Short Message, la philosophie de Niraya of est d'accentuer davantage la fuite et la résolution d'énigmes, plutôt que la confrontation avec des combats.

« Le jeu se concentre sur un système unique où les joueurs « évitent » les attaques de divers monstres, plutôt que de les vaincre ou de s'en cacher » ajoute HexaDrive. À l'image de Silent Hill The Short Message également, on incarnera un jeune protagoniste, un enfant même. Ce dernier disposera d'une jauge d'endurance et sera poursuivi par des créatures surnaturelles. D'après la description, il y aura une vraie dimension die & retry. On imagine alors que le chemin à prendre pour fuir ne sera peut-être pas évident du premier coup d'oeil. Voilà tout ce que l'on sait de Niraya of ou presque.

Le studio a tout de même annoncé une fenêtre de sortie en 2025 sur PC. Une page Steam pour l'ajouter à votre liste de souhaits est déjà en ligne. En revanche, aucun mot sur une version PS5 ni même Xbox Series X|S. Si vous n'avez pas encore joué à Silent Hill The Short Message, c'est disponible gratuitement sur PlayStation 5.

