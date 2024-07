HexaDrive, qui a co-développé le jeu PS5 gratuit Silent Hill The Short Message, se prépare à une importante annonce et le fait savoir avec une vidéo intrigante.

Silent Hill The Short Message, qui est disponible gratuitement sur PS5, a été un carton. Du fait de son statut free-to-play, de la popularité de la licence et de l'envie des joueurs de la voir revenir, le titre a rapidement dépassé le million de téléchargements. Une ferveur qui pourrait peut-être servir de carte de visite aux développeurs pour leur prochaine production horrifique. Celle se dévoilera en détail dès la semaine prochaine, mais voici un aperçu.

Les créateurs de Silent Hill The Short Message prépare la suite

Qu'est-ce qui attend le studio HexaDrive, qui a co-développé Silent Hill The Short Message, dans les prochains mois ? L'équipe annonce que leur prochain jeu sera officialisé le 19 juillet 2024, lors du BitSummit Drift, mais on a déjà un avant-goût avec un teaser vidéo.

« Voici la bande-annonce teaser pour le prochain jeu d'horreur et d'aventure de style japonais d'Hexadrive. Dans ce jeu, les joueurs incarneront un protagoniste, qui s'est égaré dans un monde inconnu, vers son monde d'origine en résolvant d'étranges énigmes, en évitant des monstres et en découvrant des mystères cachés » précise la description du teaser posté sur YouTube. On ne sait pas s'il y aura des ressemblances avec Silent Hill, mais à première, ça nous ferait plus penser à du Project Zero dans le décor et l'ambiance.

Les bases du survival horror semblent en tout cas là avec des énigmes, des monstres et de la flippe. De même, aucune information n'est donnée sur l'éditeur. Après le succès de Silent Hill The Short Message, HexaDrive est-il encore en partenariat avec Konami pour distribuer leur nouveau jeu ? Cette question devrait trouver une réponse d'ici la semaine prochaine, en espérant qu'on ait un bon soft horrifique supplémentaire à se mettre sous la dent dans les mois à venir. Pour rappel, Silent Hill The Short Message est téléchargeable gratuitement depuis le PS Store de la PlayStation 5.