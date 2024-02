Silent Hill Short Message a déjà réuni des millions de curieux sur PS5, et puisque c'est gratuit, ça devrait encore augmentant. En attendant, un petit cadeau a été fait aux joueuses et joueurs.

Annoncé lors du premier State of Play de l'année, Silent Hill: The Short Message a réussi à capitaliser sur sa sortie surprise. Mais surtout sur sa gratuité totale. À l'arrivée, on a une expérience solo assez courte, sans aucune microtransaction contrairement à SH Ascension, qui a été téléchargée plus de deux millions de fois. Et Konami a tenu à célébrer cet attrait pour ce nouveau projet et en particulier l'implication de Masahiro Ito. Le directeur artistique légendaire de la feu Team Silent.

Les joueurs PS5 de Silent Hill The Short Message ont fait un choix

Pendant tout le week-end, l'éditeur japonais s'en est remis au bon jugement des internautes pour décider d'un aspect de Silent Hill The Short Message. Les joueuses et joueurs ont pu participer à un sondage sur X pour façonner l'identité du némésis de cette expérience PS5. Ils ont en effet dû lui attribuer un nom définitif parmi plusieurs propositions. « Le monstre de Silent Hill the Short Message a été créé par l'artiste Masahiro Ito. C'est la première fois, depuis 20 ans, qu'il conçoit une nouvelle créature pour la série. À cet égard, nous voulons offrir l'opportunité à nos fans de nommer officiellement sa nouvelle création ».

Il y avait le choix entre « Cherry Blossom monster »; « Sakura creature »; « Sakura head » et « Sakura body ». Et c'est donc « Sakura head » qui a été retenu avec 38,3% des votes en sa faveur. Pourquoi un tel nom ? La tête de la créature de Silent Hill The Short Message est cachée par des fleurs de cerisier qui descendent jusqu'aux genoux du personnage. Avec des barbelés tout autour des sakuras. Et si vous êtes curieux les vrais motivations derrière l'utilisation de cette plante, des explications ont été apportées en images. Une vidéo commentée par Ito-san, le directeur Motoi Okamoto et le scénariste Kiichi Kanoh. Silent Hill The Short Message est actuellement disponible gratuitement sur PS5.