Est-ce qu'on assiste à la vraie renaissance de Silent Hill ? Vu le nombre de projets en cours de développement, oui, mais ça démarre mal. On y reviendra en temps voulu, mais la fameuse série interactive Silent Ascension provoque un tollé sur la Toile. Entre le système économique qui vous pousse à liquider votre compte en banque - ça nous rappelle (Metal Gear) Survive - l'interface infernale ou encore la gestion du chat, c'est la déroute. Dans le pire des cas, les serveurs fermeront plus tôt que prévu, et Konami a de toute façon bien d'autres choses en stock.

De nouveaux remakes de jeux Silent Hill, ça vous tente ?

Si l'on met de côté la démo culte P.T d'Hideo Kojima, qui était un teaser pour son Silent Hills avorté, la franchise Silent Hill prenait la poussière depuis plus de 10 ans. Puis après des rumeurs insistantes, Konami a déballé son sac avec l'annonce de quatre jeux. Le très attendu Silent Hill 2 Remake, la série interactive Ascension, SH Townfall qui devrait aussi s'affranchir des codes de la saga, et enfin un dernier titre totalement inédit qui se déroulera hors des États-Unis pour la première fois, Silent Hill F.

Tous les jeux cités ont été présentés officiellement et dans le cas d'Ascension, c'est même déjà disponible (sur le web ou mobile). Mais surprise, l'éditeur japonais a en tête de produire d'autres remakes de la licence d'horreur. « Nous travaillons avec diligence sur Metal Gear Solid Delta Snake Eater [...] ainsi que sur des remakes et de nouveaux jeux de la série Silent Hill, qui jouit d'une popularité dans le genre horreur psychologique ». Après SH2 Remake, Konami a-t-il l'intention de revisiter l'opus PS1, et donc de revenir encore plus en arrière, ou de continuer avec Silent Hill 3 et 4 ? La déclaration ne donne pas plus de détails.

Crédits : Reddit.

Et la version PS5 du deuxième épisode, elle est où ?

Avant de mettre en chantier d'autres remakes, il faudrait déjà que Silent Hill 2 Remake sorte sur PS5. Et pour l'instant, le jeu ne donne plus aucun signe de vie depuis plusieurs mois. C'est déjà acté qu'il ne sera disponible en 2023, même si certains fans y ont cru l'espace d'un instant à cause d'une pub repéré sur Steam. Le célèbre revendeur Amazon en rajoute une couche et a mis en ligne une fiche du titre récemment, comme aperçu par le leaker The Snitch. Une annonce imminente ? Peut-être, mais ça permet surtout au géant d'engranger des précommandes. La révélation de la date de sortie aux Game Awards 2023, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023, n'est pas à exclure, mais évitez quand même de vous hyper à 100%.

Lors d'une précédente interview, le producteur Motoi Okamoto a également teasé un futur assez riche pour Silent Hill.