On pensait que la licence était archi cuite, morte et enterrée, mais il n’en est rien ! Konami a depuis relancé la machine en même temps que Metal Gear Solid. Et si MGS 3 Remake arrivera prochainement, la franchise horrifique a déjà fait ses preuves avec Silent Hill 2 Remake sorti en octobre dernier. D’ailleurs, l'éditeur n’a visiblement pas dit son dernier mot avec les remakes.

Un nouveau remake de Silent Hill après le succès du précédent ?

Qu’on l’aime ou non, Silent Hill 2 Remake est un excellent cru. Le studio Bloober Team, que tout le monde avait sous-estimé, disons-le, a fait un très gros travail. Plus qu’un hommage ou une refonte, le jeu est une lettre d’amour à l’horreur et au jeu d’origine. Quel plaisir ! Un tel succès aura forcément des conséquences pour la suite. Si Konami vise à relancer sa franchise, elle a peut-être trouvé un acolyte de choix avec Bloober Team qui semble se débrouiller comme un poisson dans l’eau. D’ailleurs, il est probable que ce soit déjà le cas et que le prochain jeu de la licence soit déjà en route.

Un informateur plutôt habitué est venu sur X pour donner quelques infos sur ce qu’il aurait entendu. Selon lui, un nouveau Silent Hill serait en développement par Bloober Team sous le nom de code Projet H. Il s’agirait d’un remake de Silent Hill 3 qui serait dans la même veine que SH2 Remake. La narration serait toujours importante, mais l’horreur le serait encore plus pour ce nouvel opus.

Et si le nouveau jeu par Bloober Team était une réalité

Peu de détails donc, mais si l’on s’appuie sur ce qui est dit, et que l'on croise tout avec ce que l'on sait ou ce que l'on peut nous même théoriser, c’est une possibilité. Déjà, on sait que Bloober Team travaille sur un grand nombre de jeux, dont un fameux projet H. De plus, le carton de Silent Hill 2 Remake a certainement dû conforter Konami dans son choix de s’associer avec la Bloober Team. Les voir coopérer de nouveau n’aurait donc rien de très surprenant, d’autant que les développeurs n’ont jamais caché leur amour pour la série, loin de là.

Silent Hill 2 Remake est également plus qu’un simple remake et propose une nouvelle lecture de la série qui ouvre les portes du possible. En l'occurrence, il y a des références visibles à Silent Hill 3, plus que de simples easter eggs maintenant que l’on connaît la fin cachée. Il serait donc cohérent que Bloober se charge de la suite.

Pour ce qui est des projections selon lesquelles l’horreur aurait davantage de poids que dans Silent Hill 2 Remake, ce n’est pas vraiment étonnant. Silent Hill 3 est d’office plus sombre, gore et visuel que SH2. Dans le remake de ce dernier, Bloober Team a d’ailleurs pris le parti de renforcer certains aspects visuels et d’ailleurs de s’inspirer du premier et du troisième épisode. Plus que n'importe quel autre opus de la franchise, les trois premiers Silent Hill sont très liés.

Si un Silent Hill 3 Remake signé par Bloober Team devait voir le jour, on pourrait même théoriser sur le retour du premier jeu, qui mériterait très clairement une remise au goût du jour avec le même travail que celui abattu sur SH2 Remake. Peut-être que ce futur remake est le fameux projet qui occupe désormais les journées de l'équipe dernière SH2 Remake, comme teasé par Bloober Team... affaire à suivre.

On sort les pincettes, mais aussi le casque

Dans tous les cas, il est une fois de plus stipulé que Konami cherche à refaire de Silent Hill un véritable succès et une licence forte. Pour le moment, ça semble bien parti après le remake de Bloober. Cependant, on ne s'enflamme pas puisque Konami nous a déjà prouvé par le passé qu’il était aussi capable de s’auto saboter. Et en ce qui concerne la licence, il y a eu l’étrange Silent Hill Ascension qui a fait un four monumental notamment à cause de sa politique de microtransaction désastreuse et son concept un poil bordélique. On restera donc prudent en prenant également toutes ces infos avec des pincettes, même si on a bien envie d’y croire. Pour rappel, plusieurs autres jeux sont déjà attendu, comme Silent Hill f ou encore SH Townfall, tout deux promettant des expériences très différentes.

Source : Exputer