L'étau se resserre autour du fameux Silent Hill Remake. Objet de rumeurs les plus folles depuis de longues semaines, la franchise phare de Konami pourrait en effet faire un retour très remarqué sans l’implication de Hideo Kojima. Alors que des images auraient fuité, c’est au tour d’un organisme de classification coréen de vendre la mèche.

Bientôt une annonce pour Silent Hill Remake ?

Un certain Silent Hill The Short Message serait sur le point d’être annoncé. L’UNIANA, l’équivalent du PEGI en Corée du Sud, vient en effet de lister ce jeu dans ses colonnes. Un projet qui pourrait donc être en lien direct avec le reboot de la série qui a déjà fait l’objet de plusieurs leaks. Avec ce sous-titre, tout porte à croire que les rumeurs d’une démo à la P.T pourraient devenir réalité prochainement. Il s’agirait alors d’un concept jouable gratuitement pour introduire ce nouveau jeu Silent Hill PS5. Selon les bruits de couloir, elle contiendrait même un système de messagerie direct via SMS. Ça semble coïncider.

Il n’en fallait en tout cas pas plus pour réalimenter les rumeurs autour d’un PlayStation Showcase en octobre. Sony pourrait en effet tenir une grosse conférence pour présenter ses futures grosses cartouches à venir, y compris Silent Hill Remake et le reboot de la série. Final Fantasy 16 est également pressenti pour donner de ses nouvelles le mois prochain d’après les dires de son producteur. Une chose est certaine, on risque d’entendre parler de ce fameux Silent Hill The Short Message dans les jours ou les semaines à venir. Reste maintenant à voir quelle forme il aura réellement.