Silent Hill reviendra bientôt en force et un jeu encore non-annoncé fait d’ores et déjà beaucoup parler de lui. Une première image ainsi que quelques lignes de son synopsis viennent d’être dévoilées.

Hier nous vous rapportions qu’un nouveau jeu Silent Hill encore non-officialisé, avait été enregistré auprès d’un organisme Taiwanais. Plus tôt dans l’année, ce même jeu avait été aperçu en Corée cette fois. Plus tard dans la soirée d’hier, ce Silent Hill : The Short Message a laissé filtrer un premier artwork et quelques informations sur son synopsis.

Un Silent Hill inédit pourrait bien arriver

Silent Hill : The Short Message serait en effet une sorte de démo du fameux Silent Hill f qui devrait normalement se dérouler au Japon dans les années 60. D’après plusieurs insiders, il s’agirait du jeu connu sous le nom de code Sakura, qui avait déjà fuité plus tôt dans l’année.

Des informations que l’on prendra avec des pincettes, mais qui mettent l’eau à la bouche.

L'artwork fraîchement partagé rappelle grandement une autre illustration parue plus tôt dans l’année dans laquelle on pouvait voir un couloir rempli de petits bouts de papier et une créature humanoïde avec une tête de cerisier japonais (oui dit comme ça…). Ici en revanche, l’illustration est beaucoup plus sombre et flippante. On reconnaît bien les petits bouts de papier sur les murs, mais le reste est assez flou.

Ça s'annonce flippant

En plus de cette première image, une introduction du scénario a été découverte sur le site taiwanais. D'après ce qui aurait fuité, Silent Hill : The Short Message mettrait en scène une jeune femme prisonnière d'un bâtiment abandonné dans lequel elle se ferait pourchasser par plusieurs créatures, en plus de devoir faire face à ses propres traumatismes.

Anita se rend dans un appartement abandonné pour retrouver son amie Maya, et se retrouve finalement piégée à l'intérieur. Elle doit échapper à ses propres peurs et aux monstres qui rôdent dans les couloirs, découvrir la vérité qui se cache derrière les événements dont elle est victime et tenter de s'échapper avant que son propre traumatisme n'anéantisse sa volonté de survivre. Twitter

2023 ou le grand retour des jeux d'horreur

Rien ne peut encore affirmer si ses informations sont vraies ou non et l'on ne sait pas encore s'il s'agit ici d'un nouveau jeu ou d'un prologue servant de démo à l'un des plus gros jeux déjà prévus. Toutefois, petit à petit, l'étau se resserre autour de Konami. L'éditeur avait d'ailleurs annoncé que de très grosses surprises arriveraient l'année prochaine. On peut donc tout à fait imaginer de nouvelles révélations et des annonces totalement inédites.

Pour l'heure, quatre jeux Silent Hill sont d'ores et déjà annoncés et en cours de développement. L'année prochaine, Silent Hill 2 Remake devrait venir nous faire suer sang et eau sur PS5 et PC, tandis que les premières diffusions de la série interactive Silent Hill Ascension seront streamées. 2023 sera sous le signe du survival horror à la japonaise. Après autant d'années d'absence, on ne va pas se plaindre.