Konami n'est pas encore prêt à officialiser le retour de Silent Hill mais le réalisateur du premier film, Christophe Gans, lui ne se gêne pas. Et il fait même une révélation qui risque d'émoustiller plus d'un fan.

Le réalisateur français Christophe Gans a écrit le scénario du prochain film Return to Silent Hill, mais il n'hésite pas non plus à parler des jeux vidéo en cours de développement... Oui, il confirme les rumeurs et apporte une information capitale sur certaines personnes impliquées.

Des jeux Silent Hill avec la Team Silent, l'équipe d'origine ?

Plus de 15 ans après la sortie du premier film Silent Hill, Christophe Gans est de retour pour adapter à nouveau sur grand écran la franchise de Konami. Mais si le metteur en scène se fait remarquer aujourd'hui, c'est (encore) pour ses indiscrétions sur l'avenir de la franchise vidéoludique.

Pour lui, aucun doute, plusieurs titres sont en développement. Selon ses mots, Konami veut revigorer la licence et a été motivé dans cette entreprise par l'énorme succès de Resident Evil 2, et celui plus discuté de Resident Evil 3.

Il y a plusieurs jeux. Plusieurs équipes. Il y a toute une ligne de jeux en fait, ils vont revigorer la franchise. Je pense qu'ils ont été très impressionnés par le succès de Resident Evil 2 et 3 qui sont effectivement des jeux absolument extraordinaires. Ils ont été impressionnés par ça, et il y avait de quoi, et ils se sont dit c'est le moment pour y aller. Et il se trouve que c'est le moment où Victor Hadida, mon producteur et moi-même, avons décidé de retourner à Silent Hill. Christophe Gans via MaG - Movie and Game.

Dans un second temps, il dit même collaborer avec la Team Silent, laissant sous-entendre que l'équipe serait aussi impliquée dans les jeux non annoncés.

Mais de qui parle t-il ? Les membres clés comme le créateur Keiichiro Toyama n'est plus chez Konami depuis un bail. Il était chez PlayStation et œuvre désormais à son compte sur un jeu d'action et d'horreur. Peut-être fait-il référence à des développeurs moins connus, et/ou à Masahiro Itō (directeur artistique) ainsi qu'à Akira Yamaoka (compositeur de la série).

Un point sur les projets

Quels sont les jeux ? Les rumeurs évoquent plusieurs projets sans que l'on sache réellement à quel stade ils sont, ou même si certains sont encore d'actualité.

Mais dans l'idée, il y aurait Silent Hill 2 Remake par Bloober Team (Layers of Fear, Observer...), un nouveau jeu avec une démo à la Silent Hills P.T d'Hideo Kojima et un système de SMS voire un autre titre un peu spécial par l'éditeur d'Outer Wilds. Et si le survival-horror s'ouvrait à la réalité virtuelle ? Cette année, Konami a mis à jour la marque avec la mention de la VR...