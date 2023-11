Les fans de survival horror ont eu la chance de voir une licence comme Resident Evil continuer à vivre à travers les années. Silent Hill n'a pas eu droit au même traitement, et sa longue disparition s'est fait ressentir dans la communauté. Heureusement, Konami a soulagé les inquiétudes des joueurs en dévoilant plusieurs projets concernant la licence. Et l'un d'entre eux a récemment donné des signes de vie.

Silent Hill : The Short Message est de retour

En octobre 2022, la firme dévoilait trois nouveaux Silent Hill, provoquant l'excitation chez les fans : le remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, Townfall, avec la participation d'Annapurna, et un gros jeu inédit, Silent Hill F. Aucun de ces jeux n'est encore paru à l'heure actuelle et les informations les concernant sont extrêmement faibles. En revanche, un certain Silent Hill Ascension faisait lui aussi partie du lot et fait trembler les amateurs de la franchise depuis quelques jours maintenant. Mais si l'on est là aujourd'hui c'est pour parler d'un tout autre projet, un jeu encore plus discret que ses grands frères : Silent Hill : The Short Message.

Le leak provient de l'organisme de classification australien (ACB) qui a partagé des information détaillé sur ce qu'il se passe dans le jeu lors de son dernier rapport financier (passé sous silence depuis). Cette fuite nous permet d'en savoir un peu plus sur le jeu et à en croire la description de ce dernier, il va falloir s'attendre à affronter des situations particulièrement tendues. The Short Message traitera visiblement de thématiques particulièrement dures : « thème du suicide, du langage grossier, de la violence... cinématiques d'automutilations, etc. ». On apprend également que le jeu se passerai visiblement en Europe, du moins en partie. Il est en effet fait mention d'un immeuble appelé « The Villa » et ce dernier serait localisé dans une « Allemagne moderne ». On apprend enfin que l'on incarnera une jeune femme, « Anita », qui se retrouvera coincé dans ce fameux bâtiment. Le jeu serait visiblement une expérience en vue à la première personne et l'on devra « enquêter pour recueillir des indices et découvrir ce qui est arrivée à son amie disparue ». Tout un programme.

Un jeu, une démo.. peu importe, mais apparemment, ça arrive bientôt

Cette information rejoint les propos de l'insider Dusk Golem. Ce dernier avait dévoilé au grand jour le synopsis du jeu il y a un bon moment déjà. Il parlait de l'histoire sombre de deux jeunes filles qui allait, entre autres, mettre en avant le thème du suicide. Le personnage principal s'appellait bien Anita et elle était censée chercher son amie Maya. Dusk Golem avait donc visiblement de bonnes infos ce coup-ci. Il a par ailleurs profité de cette nouvelle fuite pour reprendre la parole dans les forum de Resetera (attention aux spoilers potentiels). Il indique que la description faite par l'ACB ne représente qu'une partie du jeu seulement. Jeu qui, on le rappelle est pressenti pour être une sorte de démo gratuite du nom de Sakura. Pour cause, le leaker avait aussi dit que The Short Message était sûrement une introduction à Silent Hill f. Il se basait notamment sur des artworks, aujourd'hui supprimés, du character design de la franchise, Masahiro Itō. On y voyait notamment une créature flippante et intrigante avec une tête de cerisier.