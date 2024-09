Silent Hill 2 Remake sera lancé le 8 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Un mois plus tard, Keiichiro Toyama se jettera dans le vide avec Bokeh Game Studio et leur première production, Slitterhead. Le nouveau jeu du créateur de Silent Hill s'annonce toujours prometteur avec son concept assez spécial. Vous n'allez pas incarner qu'un seul personnage...

Des infos sur le nouveau jeu du créateur de Silent Hill

Le très talentueux Keiichiro Toyama, à qui l'on doit Gravity Rush, Silent Hill et Siren, est donc de retour dans le jeu vidéo après la fermeture de SIE Japan Studio. S'il ne délaisse pas complètement l'horreur, son prochain projet, Slitterhead, sera avant un titre d'action-aventure... avec du gore et des créatures parfois ragoutantes. Le soft prend place dans les rues surpeuplées de Kowlong où l'on incarne Hyoki. Un être amnésique dépourvue d'enveloppe charnelle qui a pour vocation de vaincre toutes les créatures du coin, les Slitterheads. Des ennemis au character design qui rappelle bien entendu celui de jeux d'horreur comme Silent Hill.

Étant donné qu'Hyoki n'a pas de forme physique, il va devoir trouver constamment des hôtes en possédant n'importe des humains qu'il croise. Ca sert non seulement à se battre, mais également se déplacer parfois rapidement dans la ville de Kowlong. « Certains [humains] ont un accès que d'autres n'ont pas, ce qui vous permet de pénétrer dans des zones qui seraient autrement verrouillées » nous apprend le blog Xbox Wire. Un pouvoir peu commun qui éloigne déjà Slitterhead de Silent Hill.

Certains personnages à contrôler sont appelés les « Rares ». Ils ont tous un style de combat, des armes et des pouvoirs spécifiques. Il y a également une petit vibe The Thing puisque les créatures croisées peuvent prendre l'apparence d'un humain. Ce qui complique les choses pour les repérer. Des indices permettront de les identifier, et une fois démasquées, il faudra mettre à profit les compétences et l'aptitude de possession pour remporter chaque duel. Sur le papier, c'est quand même bien alléchant. On espère que le papa de Silent Hill va revenir en force avec ce nouveau jeu.

