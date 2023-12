On le sait, Hideo Kojima a pas mal de jeux sur le feu. Le plus connu d'entre eux est sans aucun doute Death Stranding 2, mais ce n'est pas le seul. Il a également en chantier une exclusivité Xbox Cloud Gaming baptisée OD. Il l'a justement dévoilé au grand jour lors des Game Awards 2023, mais aucun extrait de gameplay n'a été révélé. On a seulement eu droit à une démonstration technique avec des personnages MetaHuman. Néanmoins, tout porte à croire qu'un indice sur l'ancien projet Silent Hill du créateur a été glissé dans la vidéo de présentation.

Une référence étrange au projet Silent Hill annulé dans le trailer d'OD

Pour vous remettre dans le contexte, il y a quelques années, Hideo Kojima devait mettre sur pied Silent Hills. Une démo baptisée P.T avait été déployé, et on peut dire qu'elle avait fait son petit effet chez les joueurs. En tête d'affiche et à la surprise générale, Norman Reedus. Bref, c'était prometteur, mais malheureusement, le projet fut avorté en 2015, et on n'en a plus vraiment entendu parler. Cependant, certains fans ont été surpris de voir des références à son sujet dans la bande-annonce d'Overdose (ou OD).

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, Kojima nous a donc introduit OD, le fameux projet issu d'une collaboration avec Xbox Game Studios. Tout d'abord, lorsque notre homme est arrivé sur scène, il a ouvert la porte qu'on peut voir dans P.T Silent Hills. Ensuite, dans la vidéo dédiée à son nouveau jeu, une porte très similaire peut être observée dans le reflet des yeux de l'actrice Sophia Lillis. Mais ce n'est pas tout. Un message secret a également été débusqué par plusieurs utilisateurs.

Crédits : Kojima Productions

Lorsque l'acteur Udo Kier apparaît, des lettres s'affichent rapidement à l'intérieur de sa bouche avant de disparaître. Il faut être extrêmement attentif pour les apercevoir, mais voici toutes celles qui peuvent être aperçues : A, T, A, M et I. Atami est le nom d'une ville au Japon dans la préfecture de Shizuoka. Si on l'écrit en japonais (静岡), et qu'on sépare les deux mots qui le forment, on obtient littéralement « Quiet » ou « Silent » (silence) et « Hill ». Difficile de ne pas faire le lien avec Silent Hill et donc le projet abandonné de Kojima. Reste à savoir ce que ça signifie pour OD.

Sur cette image, vous pouvez voir la lette A sur la langue d'Udo Kier (Crédits : Eurogamer)

Un nouveau jeu prometteur

Pour en revenir à OD, même si on n'a encore rien vu du jeu d'horreur, la description donnée par Kojima donne l'eau à la bouche. Visiblement, il veut repousser les limites de la peur. « OD va explorer les limites de la peur et ce que cela signifie de faire une overdose de peur, tout en brouillant les frontières et le film ». S'il nous sert quelque chose dans le même style que P.T Silent Hills, il y a de quoi être effrayé. Ceci dit, il faudra s'armer de patience, car on n'a pas encore de date de sortie à communiquer.

L'autre surprise concernant OD, c'est le partenariat avec un réalisateur bien connu : Jordan Peele. Pour rappel, il s'agit du metteur en scène de Get Out, Us et Nope, des films d'horreur qui ont rencontré un beau succès. Celui-ci a déclaré que ce projet vidéoludique sera « terrifiant ». De ce qu'on a compris, il faut aussi compter sur la présence d'autres grands noms. Pour le moment, leur identité reste un mystère à part entière. Affaire à suivre.