La licence Silent Hill revient d'entre les morts et le dernier jeu gratuit est une vrai réussite. On va vers un avenir prometteur ? Pas si certain puisque tout n'est pas rose pour autant.

Konami a enfin décidé de se secouer et de sortir des licences cultes du placard. Metal Gear Solid et Silent Hill sont donc prêts pour un nouveau tour de piste et les jeux, ainsi que d'autres projets, vont s’enchaîner. Alors que MGS a déjà sorti une première compilation, Silent Hill, quant à lui, a opté pour le jeu gratuit et une expérience presque gratuite. Si le premier est un immense carton et promet de belles choses, le second est en carton par contre.

Le dernier jeu gratuit Silent Hill est un carton ...

Plein de jeux, une licence relancée et un film, c’est la promesse du grand retour de Silent Hill. Alors que Silent Hill 2 Remake arrive cette année, et commence à nous faire craindre le pire, The Short Message, jeu gratuit disponible sur PS5, a quant à lui tout ce qu’il faut pour nous rassurer. Alors oui, si le jeu a des allures assumées de train fantôme et fait office de mise en bouche légère pour Silent Hill f, le prochain gros jeu inédit de la licence, il n’en reste pas moins une expérience ultra réussie. Testez-le vous-même, Silent Hill: The Short Message est totalement gratuit. Il nous met dans la peau d’une adolescente partie à la recherche d’une amie dans un bâtiment abandonné, enfin, c’est ce que l’on croit au début évidemment.

Le succès est en tout cas au rendez-vous puisque le studio en charge du jeu, et qui bosse actuellement sur un nouveau jeu inédit, s’est félicité d’avoir franchi la barre des 3 millions de joueurs. Un très joli score qui rassure très clairement quant au potentiel de la licence Silent Hill, et ce même si de l’autre côté, la seconde itération gratuite de la franchise s’est ramassée.

... Ascension est en carton

Vous l’aviez peut-être oublié, mais la licence a tenté l’aventure du jeu série diffusé en direct, où les choix des joueurs devaient normalement impacter la narration. Silent Hill: Ascension a ainsi diffusé près de 21 épisodes de 30 à 40 minutes chacun sur plusieurs semaines, en nous narrant une histoire d’horreur aux séquences parfois (souvent) gores. Si le projet a été salué, que la qualité de la série est au rendez-vous et qu’à défaut d’être transcendant, le tout est relativement divertissant, SH Ascension a fait un four.

La raison ? Une politique lunaire et assez incroyable de microtransactions à gogo. Complètement inattendu, il était possible de payer des sommes assez folles pour avoir des goodies numériques ou plus de poids dans les choix proposés, par exemple, en accomplissant des défis en tout genre. Personne n’a vraiment compris d’où ça sortait, et ça a suffi à noyer Silent Hill: Ascension à tel point que beaucoup l’ont oublié. À noter que vous pouvez retrouver les épisodes directement depuis le site officiel de SH Ascension. Évidemment, il n’y a plus aucun choix à faire.

Il y a donc du bon et du mauvais. Si d’un côté l’avenir s’annonce prometteur avec The Short Message, il faut avouer qu’entre le ratage d’Ascension et les dernières présentations bancales de Silent Hill 2 Remake, on reste sur la défensive. Le jeu de Bloober Team aura une énorme pression sur les épaules tant son succès pourrait bien déterminer à lui seul l’avenir de la franchise. Rendez-vous le 8 octobre sur PS5.