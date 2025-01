Un représentant de Konami donne enfin des nouvelles de Silent Hill. II fait ainsi le point sur le dernier jeu en date et les futurs opus à paraître, pour le plus grand plaisir des fans.

La saga Silent Hill fait un retour en force grâce au remake plus que plébiscité du deuxième opus. Cela devrait redynamiser l'engouement après un épisode moins enthousiasmant sorti en 2022. Le terrain se prépare donc pour l'avenir comme l'expliquent les équipes de Konami, récemment interviewée en nombre par le média japonais Famitsu.

Du nouveau pour Silent Hill en 2025 ?

Ce sont 158 développeurs japonais qui ont répondu aux questions de Famitsu concernant leurs perspectives pour 2025. Tout au long de ce lot d'interviews, tout un tas de titres ont été évoqués, sans forcément donner de réelles nouvelles desdits projets. Cela dit, ce n'est pas le cas de toutes les interventions. Du côté de Konami, le producteur Motoi Okamoto a abordé la saga Silent Hill en donnant quelques détails intéressants.

D'abord, Okamoto souligne les résultats satisfaisants de Silent Hill 2 Remake en matière de ventes. Il faut dire qu'il avait rapidement atteint le million de ventes après sa sortie. Konami peut donc se féliciter pour cette collaboration réussie avec Bloober Team. Plus encore, l'éditeur compte bien s'en servir pour orienter le futur de la licence.

Nous nous appuierons sur les commentaires de nos joueurs pour développer la série en proposant d'autres titres Silent Hill de grande qualité. Motoi Okamoto, pour Famitsu.

Okamoto reste plus évasif sur les futurs jeux en préparation. Toutefois, il invite à la patience, car des nouvelles autour de Silent Hill F et Townfall arriveront semble-t-il en 2025. Ce dernier, bien que plus modeste par rapport au premier qui s'inscrira dans la lignée des opus principaux, inquiétait tout particulièrement après les déboires autour du studio Annapurna Interactive. Cependant, le projet serait toujours sur les rails.

© No Code / Annapurna Interactive

Toujours est-il que les fans ne devront pas être trop pressés... Après ces déclarations, on sent que Konami veut prendre son temps. La licence Silent Hill est tout bonnement emblématique dans le paysage vidéoludique. L'éditeur veut donc faire les choses bien pour proposer de futurs épisodes à la hauteur des attentes. À ce titre, la réussite de SH2 Remake pèsera donc assurément dans le développement des suites à venir.