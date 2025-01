Silent Hill 2 Remake a passé l'examen haut la main à tel point qu'un nouveau remake serait en développement. Le jeu répondrait au nom de « Projet H » en interne, et il pourrait s'agir d'une version actualisée du troisième épisode. Un bruit de couloir qui n'étonne pas vraiment dans la mesure où ça semble être la suite logique des choses. Spoiler : si SH3 Remake se confirme et que c'est un succès, le studio embrayera très certainement sur une relecture du quatrième opus. Avant peut-être de s'attaquer à la toute première aventure.

Silent Hill F de retour lors d'un State of Play ou Xbox Direct ?

Tandis que Bloober Team serait en train de préparer une surprise pour les fans d'Heather Mason, le prochain Silent Hill serait prêt à faire une grande annonce très bientôt. Nos confrères que Gematsu ont remarqué que l'un des prochains jeux, Silent Hill f, avait été évalué du côté de l'organisme de classification sud-coréen. Et généralement, cela arrive quelques mois avant la sortie d'un jeu. Pour le coup, ce serait une grosse surprise étant donné qu'on n'a eu qu'un trailer CGI depuis 2022.

C'est quoi Silent Hill f ? L'un des prochains jeux qui va bouleverser les habitudes de la saga culte et des fans. Comment ? L'action ne se déroulera pas dans la ville fictive de SH. Ni même à une époque moderne. « Ce sera une toute nouvelle histoire qui se déroule dans le Japon des années 60 mettant en scène un monde magnifique mais aussi horrible. Le jeu est écrit par Ryūkishi07, connu pour ses romans visuels japonais qui traitent de meurtres mystérieux, d'horreur psychologique et surnaturelle ».

À la barre de ce Silent Hill f, on retrouve les taïwanais de NeoBards derrière la Resident Evil Origins Collection, Onimusha : Warlords, mais surtout Resident Evil Re:Verse et Resident Evil Resistance. Oui, pour l'instant, ce n'est pas spécialement encourageant. Mais vu le pitch, ça donne envie d'en savoir beaucoup plus tout de même. Alors à quand une vraie présentation avec du gameplay ? Pourquoi pas cette semaine au cours du Xbox Direct ? Selon une rumeur, un « nouveau jeu d'une licence japonaise légendaire qui a des décennies d'histoire, et qui devrait faire plaisir à de nombreux fans » sera là. Ce qui pourrait coller avec un retour de Silent Hill f. Si le titre décide de faire faux bond, il pourrait toutefois apparaître au State of Play de février 2025 qui n'a pas encore été confirmé.

Source : Gematsu.