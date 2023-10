La franchise Silent Hill n'est pas morte et ça, Konami l'a bien fait savoir. Elle va continuer de vivre à travers des titres comme Silent Hill f ou le remake du deuxième opus sorti en 2001. Et dans ce joli lot, nous avons deux intrus. Un film et une série interactive baptisée Ascension. L'intérêt de cette dernière réside dans le fait que des millions de joueurs pourront influencer l'histoire du titre développé par Genvid Entertainment. La bonne nouvelle, c'est qu'en prévision de sa sortie, un nouveau trailer a été dévoilé. Il nous permet d'avoir une idée assez claire de ce qui nous attend.

Silent Hill Ascension, une expérience qui dure dans le temps

« C'est un live, une série interactive et en temps réel où des millions de fans pourront regarder ensemble le déroulement effrayant de l'histoire. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes. Il n'y a pas de bouton « Recommencer ». Vos décisions sont à la vie, à la mort ». Voici les quelques mots de Jacob Navok, le PDG du studio derrière Silent Hill Ascension. Les joueurs qui seront devant le direct auront le pouvoir d'influencer les tenants et aboutissants de l'histoire. Elle va être diffusée à compter du 1er novembre prochain, notamment sur PS5 et PS4 via l'application Sony Pictures Core.

Autant vous avertir, il va falloir être un oiseau de nuit pour participer au coup d'envoi de Silent Hill Ascension. La série doit démarrer à 3h00 du matin, rien que ça. Quoi qu'il en soit, elle va durer un certain temps. Sa diffusion se fera chaque jour sur une période de six mois avant de prendre fin. En tout cas, les fans vont pouvoir sortir le champagne, puisque Ascension marque officiellement le retour de la licence. D'autres projets sont évidemment en chantier, mais aucun n'est encore sorti. La série interactive va donc ouvrir le bal, reste à savoir qui va le fermer.

Par contre, ce nouveau Silent Hill n'est pas au goût de tout le monde. Les nombreux trailers qui ont été montrés ont été pointés du doigt pour diverses raisons. Celle qui revient le plus décrit Ascension comme un jeu d'horreur qui ressemble à beaucoup de choses, mais pas à Silent Hill. L'ambiance pesante propre à la franchise n'est pas ressentie par certains fans. Nous verrons bien le 1er novembre si ces craintes étaient avérées ou non. Enfin, pour ça, il faudra être debout à 3h00 du matin, bonne chance.