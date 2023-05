Des projets Silent Hill, il y en a à la pelle. Silent Hill 2 Remake, certainement la plus grosse attente, est développé par la Bloober Team (Layers of Fears) et devrait arriver prochainement. Ensuite, on trouve Silent Hill f, projet ultra confidentiel dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'il se passera dans le vieux Japon, ou encore Townfall, un titre développé par et édité par Annapurna. Il y a même un film inspiré de Silent Hill 2 en préparation, réalisé par Christophe Gans, réal du premier long-métrage.

Enfin, c'est Silent Hill Ascension qui débarque dans l'année avec son concept singulier et ultra prometteur. Bien que l'on ne sache pas encore sur quelle plateforme de streaming elle sera diffusée, ni à quelle date.

Silent Hill Ascension promet une expérience singulière et flippante

Silent Hill Ascension se présente comme une série d'animation interactive où les viewers décideront du destin des protagonistes et de l'avenir même du show. Produite par Genvid avec l'aide d'autres studios dont Behaviour, les papas de Dead by Daylight, Ascension s'est dévoilé pour la toute première fois via une bande-annonce qui annonce d'office la couleur. On y voit plusieurs personnages évoluer dans des environnements particulièrement sombres. Certains sont même enveloppés dans le fameux brouillard, un classique dans la franchise. Des créatures, créées par Behaviour donc, traquent sans relâche ces pauvres âmes qui tentent par tous les moyens de survivre. Pour l'heure, nous ne savons pas exactement de quoi parlera la franchise, mais la thématique sera centrée autour de personnages forts et de gros traumatismes.

En fait, c'est votre série

Durant chaque épisode, ce sont les viewers qui feront des choix. Chaque décision impactera l'histoire dans son ensemble ainsi que les épisodes suivants jusqu'au dénouement. Genvid affirme qu'actuellement personne ne sait comment la série se terminera, pas même les créateurs et autres artistes qui travaillent dessus. « Même les créateurs du projet ne savent pas comment se terminera Silent Hill Ascension. Le destin des personnages est entre les mains de l'audience » peut-on lire sur le communiqué de presse. On a bien envie d'y croire. Vu d'ici, le projet est tout de même très alléchant et suffisamment singulier pour chatouiller notre curiosité. Affaire à suivre donc.