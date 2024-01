Pendant longtemps, la franchise Silent Hill a été jugée comme étant morte. Mais Konami a décidé de lui redonner un second souffle, et on peut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié. On a le remake de Silent Hill 2 en chantier, mais également Silent Hill f ou encore Townfall. Toutefois, ça n'empêche pas les fans de mettre sur pied des projets ambitieux, comme celui dont on va parler aujourd'hui. Et ça concerne un opus assez particulier de la licence.

Le remake de Silent Hill 4, voilà ce que ça pourrait donner

Vous connaissez sans aucun doute Silent Hill 4 : The Room, ne serait-ce que de nom. Il fait partie des classiques du genre, avec une proposition plutôt différente de ses trois aînés. Il est sorti depuis presque 20 ans, mais l'amour que lui porte la communauté est toujours bien présent. Un utilisateur du nom de Maxim Dorokhow l'a prouvé d'une manière singulière, en proposant un remake sous Unreal Engine 5. Rien que ça. Vous pouvez observer le résultat ci-dessous, et vous allez voir, c'est assez impressionnant.

Pour le moment, le projet de notre homme se limite à l'appartement de Henry, le protagoniste de Silent Hill 4. Visuellement, c'est réussi, et on aimerait vraiment en voir plus. Après, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas une séquence à laquelle vous pourrez jouer. On peut apprécier la beauté de la création, mais il ne faut pas espérer mettre les mains dessus un jour, d'autant plus que ça demanderait un temps monstrueux. Néanmoins, si une refonte totale du 4 venait à voir le jour, on imagine que ça pourrait ressembler à ce qu'on voit ici.

En tout cas, ça va sûrement mettre l'eau à la bouche de celles et ceux qui attendent le remake de Silent Hill 2. Actuellement, il ne s'est pas montré à nouveau depuis son annonce, et sa date de sortie se fait encore désirer. De ce qu'on a cru comprendre, le développement se déroule bien. Qui sait, on le verra peut-être lors du State of Play de PlayStation qui prendra place demain soir, à 23h (heure française). Il va sans dire que les fans seront présents au rendez-vous, mais dans le doute, on va éviter de trop s'avancer.