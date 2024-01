Silent Hill 2 Remake a profité du State of Play de ce soir pour nous annoncer une énorme nouvelle et une surprise de taille.

L’un des plus grands jeux d’horreur reviendra prochainement dans une version entièrement repensée. Ce chef-d'œuvre, c’est Silent Hill 2, et si c’est Konami durant ses heures de gloire qui lui a donné naissance, c’est Bloober Team (The Medium, Layers of Fears) qui va s'occuper de lui offrir une seconde jeunesse. Silent Hill 2 Remake a profité du State of Play de ce soir pour venir nous dévoiler bien plus que quelques images…

Une excellente nouvelle pour Silent Hill 2 Remake

Après des années dans le brouillard, Konami a enfin décidé de prendre le taureau par les cornes. En plus de Metal Gear Solid, l’entreprise compte bien donner une nouvelle vie à sa licence horrifique et l’un des plus gros morceaux à venir s’est montré ce soir avec une bande annonce axée sur l'action. L'occasion pour nous de voir le bestiaire, dont les iconiques infirmières, toujours aussi effrayantes. En revanche, tout ça semble relativement raide et après un trailer en CGI intriguant, ça fait un peu mal. Si l'on ne voit finalement pas grand chose, on a toutefois pu découvrir la nouvelle caméra à l'épaule, nouveauté de ce remake puisqu'à l'époque, Silent Hill 2 ne proposait que des angles de vue bloqués à l'instar de Resident Evil ou encore Alone in the Dark.

On retrouvera donc ce brave James Sunderland, un homme torturé qui partira pour la tristement célèbre ville brumeuse afin d’y trouver (peut-être) des réponses concernant la disparition de sa femme. Mais ça ne sera pas de tout repos puisque James sera sans cesse persécuté par les cauchemars qui errent en ville, et ses propres démons. Une œuvre majeure du survival-horreur qui reviendra donc très prochainement sur PS5. Malheureusement, la déception n'est pas loin puisqu'on a toujours pas de date de sortie et ça commence à faire long. On espère bien que le jeu sortira cette année, mais pour le moment, le studio nous invite simplement à mettre le jeu dans nos listes de souhait.