Depuis maintenant sept ans, les petits gars de Yacht Club Games décline une à une les aventure pixelisées du Chevalier à la Pelle. Après King of Cards en 2019, l'année 2021 sera également marquée du sceau de Shovel Knight. Il s'en est fallu de peu.

Le mois dernier, Yacht Club Games s'excusait en effet de devoir reporter Shovel Knight Dig, une sorte de Mr Driller au pays des chevaliers bigarrés, mais en profitait également pour nous rassurer, en affirmant que le développement de Shovel Knight Pocket Dungeon était quant à lui bel et bien terminé.

Le choix des mots

La bonne nouvelle se confirme aujourd'hui avec l'annonce de la date de sortie ferme et définitive de ce croisement entre le puzzle-game et le dungeon crawler, puis l'épisode de poche sortira le 13 décembre prochain sur PC, PS4 et (oui mais) sur Switch :

Nous sommes extatiques à l'idée de vous annoncer que Shovel Knight Pocket Dungeon sortira le 13 décembre ! Beaucoup de travail, de joie, de larmes et d'amour ont été nécessaires pendant ces trois ans de développement. C'était un projet de passionnés que de proposer ce nouveau type de puzzle-game !

Une attitude chevaleresque

Histoire de préparer le terrain, les développeurs ont ressucité sur leur site Internet une bonne vieille pratique du jeu vidéo, en proposant de découvrir dès aujourd'hui le... manuel d'instruction de Shovel Knight Dig. Parfaitement. Mais gare à ceux qui profiterait de l'occasion pour s'autoriser un plaisir à l'ancienne : cette page qui détaille les commandes, les items, les mécaniques principales mais aussi les subtilités de gameplay fourmille tellement de détails (et de GIFs) qu'elle pourrait bien gâcher quelques surprises aux amateurs de puzzles... À bon entendeur.

Les autres y découvriront le fonctionnement de Shovel Knight Pocket Dungeon, mais également ses différents modes de jeu : Aventure, Versus, et Challenge Quotidien, et même quelques astuces pour démarrer l'aventure en allant faire un simple tour dans les options !

Shovel Knight Pocket Dungeon est désormais officiellement attendu pour le 13 décembre prochain sur PC, PS4 et Switch.