Pour de nombreux fans américains de SEGA, la manière dont a été traitée la sortie de Shenmue II a pendant longtemps été une pilule difficile à avaler. Et il apparaît aujourd’hui que ce qui avait été déclaré à l’époque par Peter Moore n’était pas la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. En effet, une récente découverte révèle que SEGA of America a bouleversé ses plans à la dernière minute.

Une version Dreamcast américaine de Shenmue 2 complète et officielle vient d’être découverte et mise en ligne. Comme les fans de Shenmue le savent, cette version n'a jamais été commercialisée et abandonnée au profit de la version Xbox. Une fois n’est pas coutume, la découverte de cette version est l’œuvre de Laurent Comby du site SEGA Dreamcast Info.

Le collectionneur suisse qui œuvre pour la préservation des jeux vidéo a donc réussi à mettre la main sur une version complète mais jamais commercialisée du monument de Yu Suzuki. Pour rappel, SEGA n’a jamais commercialisé Shenmue II sur Dreamcast en Amérique du Nord. Cette version ayant été annulée des suites de l’arrêt de la production de la Dreamcast.

SEGA a misé sur la Xbox

SEGA a annoncé l’arrêt de la production de la Dreamcast le 31 janvier 2001. Au passage, il a également révélé son intention de proposer des jeux sur toutes les consoles. Et dans la foulée, il a dévoilé la mise en place d’un partenariat avec Microsoft. Partenariat qui concernait la sortie sur Xbox de plusieurs jeux SEGA, dont certains en exclusivité. Et parmi ces titres se trouvait la première version américaine de Shenmue II.

L’annulation de Shenmue II sur les Dreamcast américaine avait généré un certain bad buzz outre Atlantique à l’époque. Les joueurs américains fidèles à SEGA avaient en effet eu l’impression d’être abandonnés par la maison de Sonic. Cela avait résulté sur une forte importation de la version européenne de Shenmue 2 en Amérique du Nord.

Shenmue 2 enfin sur les Dreamcast américaines

Des revendeurs qui ne faisaient pourtant pas d’import proposaient en effet la version européenne du jeu accompagnée d’un boot disc. Ce dernier permettait quant à lui de faire tourner le jeu européen sur une console américaine. De son côté, Peter Moore, alors président de SEGA of America, s’était excusé auprès des fans de la marque.

Selon lui, l’annulation de la version Dreamcast américaine de Shenmue II avait été prise avec "les intérêts de fans de SEGA sur le long terme à l’esprit." Il avait également ajouté que cette décision avait pour but d’assurer la "longévité des licences de SEGA, dont Shenmue." Tout le monde sait ce que cela a donné…

Pour en revenir avec la découverte du jour, Laurent Comby permet à n’importe qui de télécharger cette version Dreamcast américaine de Shenmue 2. Ne comptez cependant pas sur lui pour révéler comment il a mis la main dessus. À noter pour terminer que cette version permet d'accéder à plusieurs debug menus. Ces derniers donnent accès à des zones non-terminées et permettent de passer rapidement d'une partie du jeu à l'autre. Les fans de Shenmue les plus acharnés vont donc avoir des choses à fouiller.

Que pensez-vous de cette découverte ? Pensiez-vous qu’il existait bel et bien une version américaine Dreamcast de Shenmue 2 ? SEGA a-t-il fait une erreur en réservant le jeu à la Xbox aux États-Unis. Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.