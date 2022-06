Vous reprendrez bien un peu de TLOU ? La série The Last of Us a refait parler d’elle au Summer Game Fest 2022 avec une nouvelle image et…

La soirée a été placée sous le signe de The Last of Us. Quelques heures avant le Summer Game Fest, le remake a fuité avant l’heure tandis que la série HBO se dévoilait avec de nouvelles images volées. Cette fois, c’est Naughty Dog qui nous en dit plus sur l’adaptation et il y une grosse surprise au programme.

Deux acteurs surprises pour la série The Last of Us

Remake, multijoueur, série, Naughty Dog est sur tous les fronts. A l’occasion du Summer Game Fest 2022 Neil Druckmann est venu donner des nouvelles de la franchise. Le directeur de la saga a dévoilé une nouvelle image de Pedro Pascal et Bella Ramsey qui prêtent respectivement leurs traits à Joel et Ellie. L’homme est formel : la série The Last of Us sera « l’adaptation d’un jeu vidéo la plus authentique à ce jour »

Si la série The Last of Us devrait se montrer « très bientôt » (au futur PlayStation Showcase ?) et que de nombreuses images et vidéos ont dévoilé à l’avance quelques scènes iconiques, HBO et ses équipes ont réussi à garder une grosse surprise au chaud. Ashley Johnson et Troy Baker, les interprètes d’Ellie et Joel dans le jeu, seront dans la série. Évidemment ils ne reprendront pas leurs rôles respectifs, mais Druckmann leur a visiblement créé des personnages aux petits oignons.

« Il fallait que ce soit plus qu’un simple cameo, ce sont de vrais rôles qu’on garde au chaud pour le moment. Mais je suis déçu de ne pas avoir pu être là quand vous avez filmé ça, c’est tellement tellement bien », tease le directeur du jeu, qui est également passé derrière la caméra pour un épisode de The Last of Us HBO. Il faudra néanmoins attendre la diffusion de la série en 2023 pour découvrir les rôles des Joel et Ellie orignaux.