Finies les images et vidéos volées du tournage au Canada. Il est l’heure pour la série The Last of Us de HBO de se dévoiler en bonne et due forme avec un premier trailer.

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour les fans. Comme chaque 26 septembre, Naughty Dog célèbre le jour où la pandémie a commencé dans sa licence à succès avec tout un tas de goodies et quelques annonces. On pouvait s’y attendre, ce The Last of Us Day sera marqué par la première grande bande-annonce de la série The Last of Us de HBO. Et comme le laissaient penser les images volées du tournage et le teaser officiel, ça promet d’être très fidèle.

Le premier trailer de la série The Last of Us est là

Pedro Pascal et Bella Ramsay donnent le ton. Après un court teaser diffusé plus tôt dans l’année, l’adaptation HBO du jeu culte de Naughty Dog revient avec une première bande-annonce. L’occasion de redécouvrir les acteurs dans la peau de Joel et Ellie, tout en profitant de quelques environnements, séquences cultes, personnages secondaires et même des claqueurs. Le trailer semble d'ailleurs confirmer la présence de flashbacks pour certains membres du casting, dont Tess voire Bill. De quoi donner plus de corps à celles et ceux qui ont croisé la route du duo iconique de PlayStation.

« Je n'ai pas de mots pour exprimer toute l’admiration que je porte à Craig Mazin et le reste de notre équipe incroyable pour ce qu’ils ont accompli avec cette série. J’espère que vous l’aimerez autant que nous. Profitez de ce petit teaser », a déclaré dans la foulée Neil Druckmann, créateur du jeu. Pour rappel, la série The Last of Us sera diffusée sur HBO Max dans le courant 2023. Puisque le service du géant américain ne sortira jamais en France, il y a de fortes chances que ça finisse chez OCS, si son contrat avec Warner est renouvelé pour l’année suivante.