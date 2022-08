La série The Last of Us arrivera directement sur HBO Max. La nouvelle plateforme de streaming révèle pour l’occasion de premiers extraits vidéos et ça s’annonce très fidèle.

Après un an de tournage, la série The Last of Us se montre enfin officiellement. L’adaptation HBO s’est dévoilée régulièrement au travers d’images volées mais cette fois c’est du concret. On a même le droit à un aperçu d’une scène culte.

Premier teaser pour la série The Last of Us

Ces longs mois d’attente sont terminés. Finies les images de riverains du tournage, HBO dévoile enfin des extraits de la série The Last of Us. A l’occasion d’un spot visant à promouvoir HBO Max, le nouveau géant du streaming a partagé une vidéo de l’adaptation TLOU reprenant plusieurs moments cultes du jeu. L’occasion de voir et d'entendre Bella Ramsey et Pedro Pascal dans les rôles de Joel et Ellie, mais aussi de découvrir un aperçu de Sarah et Bill.

Comme on pouvait s’y attendre avec les premières images, la série The Last of Us sera très fidèle au matériau d’origine. Malgré les réticences de certains fans, Pascal et Ramsey pourraient être vraiment convaincants dans leurs rôles. Entre les photos du tournage et ces extraits, tous les voyants semblent au vert. Attendons évidemment que toute la post-production soit terminée et que l’adaptation soit sortie pour se faire un avis. Et justement elle arrive quand ? Toujours pas de date de lancement, mais aux dernières nouvelles la diffusion de la série The Last of Us est prévue pour le courant 2023 sur HBO Max. En tout cas, Neil Druckmann a prévenu : « vous n'avez encore rien vu ».