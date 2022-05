La série The Last of Us sortira un peu des sentiers battus pour étoffer l’histoire de certains personnages. Et il semblerait que l’adaptation en profitera pour montrer pour la première fois ce personnage important pour Ellie.

Alors qu’une première bande-annonce ou un teaser se font toujours attendre, la série The Last of Us s’est déjà dévoilée officieusement à plusieurs reprises. De nombreux locaux habitant à proximité des lieux de tournage partagent régulièrement des images ou des vidéos des différents plateaux. On a par exemple pu découvrir Ellie en action ou encore voir à l’avance les décors d’une scène complètement culte du jeu. Néanmoins, l’adaptation HBO ferait l’objet d’un nouveau type d'indiscrétion.

La mère d'Ellie dans la série The Last of Us ?

On le sait, la série TLOU prendra quelques libertés scénaristiques pour mieux développer les personnages. D’emblée, il avait été supposé que ceux qui gravitent autour d’Ellie et Joel auront le droit à des scènes inédites. De gros leaks du tournage laissaient supposer que de flashbacks seraient de la partie, et il semblerait qu’on puisse en apprendre davantage sur la genèse des Lucioles et de Marlène. Mais pas que.

Selon l’insider réputé @ViewerAnon certains de ces flashbacks mettront en scène Anna. Un nom mentionné à de multiples reprises dans The Last of Us et dans le comics American Dreams et pour cause, il s’agit de la mère d’Ellie. L’ancienne alliée de Marlene et infirmière avant la pandémie ne s’est jamais montrée. Ses seules paroles : une lettre adressée à Ellie soigneusement gardée dans son sac à dos. La série The Last of Us devrait donc en dévoiler davantage à son sujet, sans doute au travers de souvenirs de la fondatrice des Lucioles. Il faudra cependant attendre 2023 pour voir si la mère d’Ellie fera bien une apparition dans l’adaptation HBO. Et peut-être même dans me fameux The Last of Us Remake, qui sait ?