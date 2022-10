La série Fallout d'Amazon Prime Video se dévoile au travers d’une première image officielle et une information importante quant au scénario par la même occasion.

La série Fallout a soufflé sa 25e bougie. A cette occasion les annonces autour de la licence fusent de partout. Jeux gratuits sur différentes plateformes, Fallout 4 sur PS5 et Xbox Series et maintenant un premier aperçu officiel de l’adaptation d’Amazon Prime.

Une image officielle pour la série Fallout d'Amazon Prime Video

Depuis quelques années maintenant, les géants du streaming se livrent un bras de fer pour obtenir un maximum de licences de jeux vidéo populaires. Amazon Prime a notamment mis la main sur l’une des franchises les plus appréciées de Bethesda. Sa série Fallout, en plein tournage depuis quelques mois, s’est régulièrement illustrée au travers d’images volées affichant une adaptation prometteuse. A l’occasion des 25 ans de la série, un premier aperçu officiel a été dévoilé.

Une image en guise de teasing … et c’est tout. La série Fallout étant toujours en production Amazon Prime Video se contente donc d’une simple mise en bouche. Un abri Vaul-Tech, les tenues iconiques affublées du numéro 33, et un personnage mystérieux des Wastelands prêt à y entrer. Les choses semblent s’être corsées dans l’abri 33 puisque l’on peut voir un cadavre qui gît au sol près de la porte. Peu de détails sont connus au sujet de cette adaptation si ce n’est qu’elle aura un joli casting pour donner vie aux lubies de Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de WestWorld. Rendez-vous donc en 2023 pour en apprendre davantage.