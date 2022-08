A quoi ressembleront les abris Vault-Tech dans la série Fallout d’Amazon Prime ? De nouvelles images du tournage nous donnent un aperçu plus concret et les fans vont être ravis.

La série Fallout d’Amazon Prime continue de se dévoiler à travers des images volées. Récemment on a pu découvrir un avant-goût des armures assistées et de quelques décors. C’était prometteur, et les nouveaux clichés vont conforter les joueurs sur cette impression.

La série Fallout devrait être très fidèle au jeu

Question adaptations de jeux vidéo, les fans vont être servis dans les années à venir. Les géants du streaming se livrent un bras de fer pour récupérer le plus de licences populaires possibles. Amazon Prime a de son côté réussi à mettre la main sur l’une des franchises les plus iconiques de Bethesda. On sait déjà que la série Fallout aura un joli casting pour donner vie aux lubies de Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de WestWorld.

Le géant du e-commerce ne lésine pas non plus sur les moyens pour les décors. De nouvelles images dévoilent en effet ce à quoi ressemblera l’intérieur d’un des abris Vault-Tech. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat présage du très bon pour la série Fallout. On devrait donc bien être sur une adaptation fidèle à l’univers d’origine, en espérant que le scénario soit aussi convaincant. Pour rappel, la série devrait d’être disponible d’ici 2023 à 2024 sur Amazon Prime. Vous pouvez retrouver l'intégralité des images dans la galerie ci-dessous.