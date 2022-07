Que donnera la série Fallout d’Amazon Prime ? Des photos du tournage nous livrent un aperçu un peu plus concret des décors, des armures et de l’ambiance post-apo.

Comme pour The Last of Us HBO, la série Fallout d’Amazon Prime commence à se dévoiler avec des images volées du tournage. Alors ça donne quoi ?

Des images de la série Fallout d'Amazon

Les adaptations de jeux vidéo en séries ou films ont le vent en poupe. On ne compte plus le nombre de projets en cours de développement chez les géants du streaming. L’un des plus attendus au tournant, c’est sans doute la série Fallout d’Amazon Prime. Le projet commence à se dévoiler au travers de nombreuses images du tournage. Au programme, un aperçu des armures assistées, des combinaisons des abris, l’équipement Vault-Tec et des décors post-apocalyptiques.

Autant dire que ça s’annonce très fidèle au matériau d’origine avec plein des éléments reconnaissables de la célèbre franchise qui devraient rassurer un peu les fans. D’un point de vue visuel, la série semble davantage se rapprocher de Fallout 4. Si l'on ne connaît que très peu de détails sur l’adaptation en elle-même, il semblerait qu’elle tende à se dérouler sur la côte Est. Rappelons, que la série Fallout sera pilotée par les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, assistés par Todd Howard de Bethesda Game Studios. Reste à voir ce que ça donnera post-production mais un fan a ajouté un filtre pour avoir un petit aperçu. Ça a l'air plutôt prometteur et ça aura au moins le mérite de faire passer le temps en attendant Fallout 5.