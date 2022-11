Au sein de la réponse de Microsoft à l'énoncé des problèmes de la CMA, un document que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur ce lien, Xbox affirme que la fusion proposée est favorable à la concurrence en raison de la position de Sony en tant que "détenteur dominant de la plate-forme".

La Xbox moins qualitative en terme d'exclus ? On peut ainsi lire dans ce document :

Il y avait plus de 280 titres propriétaires et tiers exclusifs sur PlayStation en 2021, près de cinq fois plus que sur Xbox.

En plus d'être le principal fournisseur de consoles, Sony est également un puissant éditeur de jeux. Sony est à peu près équivalent en taille à Activision et près du double de la taille de l'activité d'édition de jeux de Microsoft.

Plus loin dans le document, pour prouver que la fusion n'aurait pas d'effet néfaste, Microsoft/Xbox déclare :

Sony a plus de jeux exclusifs que Microsoft, dont beaucoup sont de meilleure qualité

Les jeux propriétaires exclusifs de Sony et de Nintendo se classent parmi les plus vendus en Europe et dans le monde.

Le contenu exclusif actuel de Sony comprend des titres propriétaires importants tels que The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War et Spiderman.