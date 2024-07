Un projet passionné réalisé par Micah Malinics a récemment capté l'attention des fans du Seigneur des Anneaux. Utilisant Unreal Engine 5, Malinics a recréé une scène emblématique de l'univers de Tolkien, offrant une nouvelle perspective visuelle impressionnante.

Le jeu Seigneur des Anneaux dont tout le monde rêve

Micah Malinics, un créateur talentueux, a décidé de revisiter la scène de l'Argonath du film La Communauté de l'Anneau en utilisant les dernières technologies disponibles dans Unreal Engine 5. Cette reconstitution photoréaliste transporte les spectateurs dans une petite embarcation sur le fleuve Anduin, offrant une vue immersive des deux statues monumentales qui surveillent le passage.

L'idée est née de la question "Quels jeux devraient exister, mais n'existent pas ?" posée par Malinics à lui-même. Inspiré par d'autres travaux visuels et ses propres réflexions, il a choisi de recréer cette scène iconique. En seulement six jours, il a réussi à produire le tout en utilisant intensivement les technologies Lumen et Nanite d'Unreal Engine 5.4. La scène tourne à une vitesse de 30-50 fps sur une RTX 3080Ti, démontrant l'efficacité et la puissance de ces outils.

Malinics envisage déjà de travailler sur d'autres projets inspirés par l'univers du Seigneur des Anneaux. Parmi ses idées, on trouve une scène de Helm's Deep avec un système météo dynamique et une séquence où les hobbits fuient les Nazgûl.

Quels sont les jeux officiels en route ?

L'univers de Tolkien continue de captiver les fans avec plusieurs nouveaux jeux en développement, promettant de diverses expériences enrichissantes. Parmi ces titres, Tales of the Shire, développé par Wētā Workshop et édité par Private Division. Il propose une simulation de vie paisible dans la Comté, invitant les joueurs à vivre comme des Hobbits. EA travaille sur Le Seigneur des Anneaux : Heroes of Middle-earth, un jeu mobile de stratégie et de combat. De plus, Amazon Games développe un MMO ambitieux qui immergera les joueurs dans une aventure en Terre du Milieu. Un autre projet encore non annoncé de Wētā Workshop, édité par Private Division, est également en préparation, bien que peu de détails soient connus pour le moment. Enfin, un titre mystère reste à découvrir.

Tales of the Shire Développeur : Wētā Workshop

: Wētā Workshop Éditeur : Private Division The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth Développeur : EA Un MMO par Amazon Games Développeur : Amazon Games Orange County Projet non annoncé par Wētā Workshop Éditeur : Private Division Titre mystère Développeur/Éditeur : Inconnu

Source : micah64