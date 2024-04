Malgré son aura gigantesque, Le Seigneur des Anneaux est finalement assez peu exploité en jeu vidéo comparativement à une autre grosse saga, comme Star Wars. Le récent jeu Gollum fut une catastrophe, et les fans attendent bien plus de la Terre du Milieu en termes d'expérience et de qualité. Et justement, il se pourrait que le prochain jeu réponde au moins en partie à ces attentes.

Le Seigneur des Anneaux revient bientôt

La date de dévoilement du trailer de Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game a été annoncée pour le 22 avril, suscitant l'excitation parmi les fans de l'univers de Tolkien. Weta Workshop, responsable du développement, a révélé un aperçu de dix secondes sur Twitter, où l'on peut voir la demeure des Sacquets dans la Comté, accompagnée de visuels tout doux rappelant un livre d'images.

Bien que le teaser soit bref, il laisse entrevoir une atmosphère paisible qui semble correspondre à la promesse du jeu de vivre une "vie de Hobbit confortable". L'apparition d'un épouvantail dans l'image pourrait suggérer des éléments de simulation de vie et potentiellement de gestion agricole, bien que plus de détails sur le gameplay restent à venir.