Le Seigneur des Anneaux fait partie de ces franchises qui s'exportent très bien en jeu vidéo. La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la guerre ont marqué les fans, avant que la catastrophe Le Seigneur des anneaux : Gollum ne vienne renverser la vapeur. La licence n'a pas dit son dernier mot sur la scène vidéoludique et d'autres adaptations viendront tenter de redorer son blason. A commencer par ce nouveau jeu issu de l'univers de Lord of the Rings qui vient d'être dévoilé et on peut dire qu'il est assez surprenant.

Un nouveau jeu adapté du Seigneur des Anneaux

Voilà une bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux. Private Division et Weta Workshop viennent de dévoiler le premier teaser de Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game, leur adaptation de la licence culte prévue sur consoles et PC. Loin de l'action survoltée des épisodes La Terre du Milieu, ce jeu décrit comme réconfortant vous invite à vivre « une vie douillette de Hobbit ». La courte bande-annonce publiée aujourd'hui illustre déjà bien l'ambiance paisible qui pourrait régner dans Tales of the Shire, même s'il faudra attendre l'année prochaine pour savoir quel genre de jeu il sera.

L'œuvre sortira justement en 2024, sans plus de précisions sur sa période de sortie. On savait depuis 2022 que Weta Workshop travaillait sur un nouveau titre Le Seigneur des Anneaux, mais nous n'avions plus aucune nouvelle depuis. À l'époque, le studio néo-zélandais se disait « impatient de voir les joueurs explorer la Terre du Milieu comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, et de faire découvrir la magie du Seigneur des Anneaux à de nouveaux fans » par la voix de sa directrice Amie Wolken.

Espérons que le titre fasse bien mieux que le jeu Gollum, que toute une communauté attendait de pied ferme avant de découvrir une véritable catastrophe à sa sortie en mai dernier. Cet échec a d'ailleurs poussé Deadalic à fermer son studio interne et à licencier 25 personnes pour se concentrer sur son rôle d'éditeur. Rappelons que le 24 octobre prochain, le jeu de survie et de gestion Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria doit aussi voir le jour.